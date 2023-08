A dona de um petshop em Jacareí, São Paulo, viralizou ao compartilhar o processo de lavagem dos cabelos com produtos próprios para cães e dizer que se surpreendeu positivamente com o resultado final. Mas será que isso pode prejudicar a saúde capilar de alguma forma? Ou de fato, os produtos podem ser bons aliados?

A tricologista Patrícia Marques explica que em um primeiro momento é importante saber se o produto foi testado e se tem liberação de uso pelo órgão competente. Depois, a utilização dos produtos pet por humanos não está recomendada porque eles foram desenvolvidos para um animal e suas próprias características, que são diferentes das características dos humanos, assim como a composição dos produtos, um indicado para pelos e outro para cabelos.

“Pessoas que são alérgicas ou que já têm algum histórico de problemas no couro cabeludo devem ter ainda mais cuidado com a hipersensibilidade ou outro dano à saúde. Eu não faria essa recomendação”, explica Patrícia Marques.

Sobre a ordem correta dos produtos na lavagem dos cabelos, também citada no vídeo, Patrícia Marques explica que primeiro é recomendado o uso pré-xampu, depois o xampu, a máscara e o condicionador, sendo que o pré-xampu e o xampuxampu devem ser usados apenas no couro cabeludo : “A recomendação é passar no couro e espalhar a espuma no comprimento dos cabelos, isso já é suficiente para limpar”, revela Patrícia Marques.