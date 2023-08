SIGA NO

A Anvisa determinou a interdição cautelar de todos os lotes dos produtos Dermo Bioestimulador e Preenchedor Cosmobeauty e do Fluido Ultraconcentrado Tonificante Cosmobeauty, fabricados pela empresa Bio Essencialli. A medida foi tomada após a Agência ser informada pela Vigilância Sanitária de Goiás sobre a ocorrência de eventos adversos graves associados ao uso incorreto dos produtos.







Apesar de terem sido notificados na Anvisa como cosméticos, não existem cosméticos de aplicação injetável. Para ser injetável, o produto deve estar registrado na Agência como medicamento ou produto para saúde.



Lucas Miranda, dermatologista: 'Os principais riscos associados ao uso de bioestimuladores em procedimentos estéticos incluem reações adversas no local da aplicação, tais como vermelhidão, inchaço, dor e hematomas'



1. Qual é a real função desses bioestimuladores utilizados em procedimentos estéticos injetáveis?

Bioestimuladores são substâncias utilizadas em procedimentos estéticos injetáveis para promover a estimulação da produção de colágeno e outras fibras de sustentação na pele. Eles não são considerados cosméticos, os produtos injetáveis com finalidade estética precisam ser regularizados como medicamentos ou como produtos para saúde. Não é permitida a sua regularização como cosméticos. Geralmente, eles são injetados em áreas como o rosto, pescoço, mãos e outras partes do corpo para estimular a regeneração e a produção de colágeno ao longo do tempo e seu objetivo é melhorar a qualidade da pele, aumentar a firmeza e reduzir os sinais de envelhecimento.

2. Quais são os principais riscos?

Os principais riscos associados ao uso de bioestimuladores em procedimentos estéticos incluem reações adversas no local da aplicação, tais como vermelhidão, inchaço, dor e hematomas. Em casos raros, pode ocorrer infecção ou formação de nódulos. É importante que esses procedimentos sejam realizados por profissionais qualificados e em ambientes controlados para minimizar esses riscos. Cada paciente também deve passar por uma avaliação prévia por profissional devidamente qualificado para determinar se é um candidato adequado ao tratamento.

3. É verdade que não existem cosméticos injetáveis? Você pode explicar isso melhor?

Não existem cosméticos que devam ser injetados na pele. Cosméticos são produtos utilizados para melhorar a aparência da pele, cabelos e unhas, mas eles são geralmente destinados a uso tópico, ou seja, aplicados diretamente sobre a pele. Produtos que são injetados na pele, como os bioestimuladores mencionados anteriormente, são regularizados como medicamentos ou como produtos para saúde.