James Dean foi um dos grandes galãs dos anos 1950







Quem nunca desejou renovar o visual e decidiu começar por um novo corte de cabelo? Passa moda e volta à moda, as franjas são atemporais – podendo ser vintages e descoladas, curtas ou longas, em cabelos lisos ou cacheados, se tornando um dos penteados mais históricos.





Na atualidade, as franjas continuam a ser uma escolha ousada e versátil para quem deseja renovar o visual. Elas não apenas persistem, mas também evoluem, adaptando-se às tendências e estilos em constante mudança.





Um exemplo é a franja curtinha, que mantém sua relevância e destaca-se como uma das opções mais audaciosas. Caracterizada pelo corte acima das sobrancelhas, revelando parte da testa, essa franja desafia e adiciona um toque de ousadia ao visual. Mulheres com cabelos cacheados e crespos também abraçaram essa tendência, incorporando franjas leves em seus cortes curtos.





Outra alternativa é a franja desfiada e desconexa. Ela se destaca como uma das melhores opções, pois não apenas é fácil de arrumar, mas também se adapta a todos os tipos de cabelo, oferecendo um estilo moderno e despojado.

Para aqueles que buscam um estilo mais "french chic", a curtain bangs, ou franja cortininha, ganhou destaque recentemente. Caracterizada por uma franja mais longa com mechas laterais, essa opção conquistou muitos corações.

Madeixas masculinas

Os homens também aderiram à tendência das franjas, explorando uma gama diversificada de estilos que refletem sua individualidade. Desde os cortes mais tradicionais até aqueles com luzes ou em degradê, a franja adicionou um toque de modernidade ao universo masculino.





A variedade de modelos de franja masculina surpreende. Alguns optam por cabelos longos com franjas, lembrando jogadores de futebol que usam fitas para mantê-las no lugar. Outra opção é a franja que pode ser estilizada como um topete, demonstrando a versatilidade desse corte.

Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra: franja marcou época

A franja masculina com corte americano, também conhecido como "fade hair," está marcando tendência. Essa variação pode apresentar diferentes níveis de degradê, combinando harmoniosamente com a franja. A versatilidade desse estilo permite que os homens escolham o nível de ousadia que desejam incorporar ao seu visual.





Em resumo, as franjas não são apenas para as mulheres; elas transcenderam as fronteiras de gênero e se tornaram uma escolha de estilo para todos. Com uma ampla variedade de opções à disposição, a franja continua a ser um elemento de destaque na busca por uma aparência moderna e expressiva.

Curiosidades

- A prática de cortar as madeixas não é de agora. Percorrendo a história da beleza, nos deparamos com as primeiras franjas curtas no Egito Antigo. O visual pode ser encontrado em pinturas, decorações e estátuas. O diferencial é a utilização da franja, mas em perucas. Segundo estudos, após 20 d.C, as franjas passaram a ser utilizadas em crianças, do sexo masculino principalmente.





- Até a virada do século, o penteado seria marcante em celebridades, como Louise Brooks nos anos 20; Carmen Miranda nos anos 1940; Audrey Hepburn nos anos 1950; e Bettie Page. Bettie Page, por sua vez, tinha franjas curtíssimas. A recomendação de fazer tal corte partiu do fotógrafo Jerry Tibbs, que acreditava que a testa de Bettie era grande demais e visualmente seria mais harmônico a utilização de franjas para fotografias. O corte da franja de Bettie ficou conhecido como Bettie Bangs (Franjas de Bettie) e é talvez o modelo mais usado por pin-ups atualmente.

- Nos anos 1960, Elizabeth Taylor estreou o filme Cleópatra, trazendo à tona a origem das franjas. A atriz, além de interpretar a imperatriz, utilizou a franja por um tempo, inspirando coleções, editoriais e propagandas.