Dailus aposta em máscara de cílios colorida que é fácil de remover

As máscaras de cílios coloridas já foram vistas nas passarelas de grandes marcas e apontadas por gurus de beleza ao redor do mundo como um detalhe capaz de transformar qualquer produção. A ideia é simples: trocar o tradicional preto por uma cor diferenciada, mas sem perder a sofisticação.

Seguindo essa tendência, a Dailus lançou a Peel-Off Panda, disponível em três versões: preta, marrom e marsala. A proposta é unir moda e praticidade em um único produto, que promete volume, definição, curvatura e ainda benefícios de tratamento para os cílios.

O Estado de Minas recebeu e testou o lançamento e conta tudo a seguir.

Cores que são tendência

Se antes o colorido nos olhos aparecia em delineados gráficos ou sombras intensas, agora ele surge de forma sutil e moderna também nos cílios. O diferencial é justamente a delicadeza do efeito: não se trata de algo extravagante, mas de um detalhe que faz a diferença.

Na linha Peel-Off Panda, as cores funcionam de forma versátil. O preto funciona como o clássico indispensável, que traz intensidade máxima ao olhar e é ideal para todas as ocasiões.

Enquanto isso, o marrom é perfeito para quem prefere naturalidade. O efeito é discreto e elegante, quase imperceptível, ideal para o dia a dia ou para quem não gosta de parecer muito maquiada.

Por fim, o marsala (o famoso cherry das redes sociais) é o grande destaque da coleção. Apesar de vibrante na embalagem, nos cílios o resultado é sutil e sofisticado, dando um ar fashion sem exageros. É aquele tipo de produto que valoriza os olhos de forma misteriosa — todo mundo nota que há algo diferente, mas nem sempre consegue identificar o que é.

Essa suavidade é justamente o que torna as máscaras coloridas uma tendência tão forte: elas se encaixam tanto em looks despojados quanto em produções elaboradas, funcionando como um “acessório invisível” de estilo.

Efeitos nos cílios

Na prática, a Peel-Off Panda se destaca por:

Volume visível já na primeira camada;

Definição fio a fio, sem empelotar;

Curvatura, que abre o olhar;

Secagem rápida, permitindo a construção de camadas sem borrões.

Apesar de não ser focada em alongamento, a sensação é de cílios maiores e mais cheios, principalmente quando se aplicam duas ou mais camadas.

O que tem na fórmula?

Além das cores, a fórmula da Peel-Off Panda merece destaque. Diferente de muitas máscaras que apenas colorem e modelam, esta traz uma combinação de ingredientes que ajudam a cuidar da saúde dos cílios.

Entre os ativos presentes estão:

Óleo de Argan: rico em ácidos graxos e vitamina E, ajuda a nutrir e fortalecer os fios;

Tocoferol (Vitamina E) e Acetato de Tocoferila: potentes antioxidantes, que auxiliam na proteção contra radicais livres, prevenindo o ressecamento e a quebra dos cílios;

Cera de Carnaúba: ingrediente natural que confere estrutura e definição, garantindo que os cílios se mantenham curvados por mais tempo;

Sílica Coloidal Hidratada: ajuda na fixação e dá textura à fórmula, contribuindo para o efeito de volume.

Outro ponto forte é o aplicador. Curvado em formato de arco, com cerdas curtas e bem distribuídas, ele facilita a aplicação mesmo nos fios menores. O tamanho compacto reduz borrões e a dosagem da embalagem entrega a quantidade certa de produto, evitando o acúmulo que causa o efeito de “pata de aranha”.

Isso faz com que seja uma máscara perfeita tanto para iniciantes quanto para quem já domina técnicas de maquiagem.

O nome “Peel-Off” não é à toa. Diferente das máscaras tradicionais, que exigem demaquilantes específicos, a Peel-Off Panda pode ser removida apenas com água morna. Basta umedecer os cílios e massagear levemente para que o produto saia em pedacinhos, sem borrar a pele e sem deixar o temido “efeito panda”.

Mesmo com essa praticidade, ela apresenta boa resistência à água e ao suor, mantendo os cílios impecáveis por várias horas.

Vale a pena?

A Dailus posiciona a Peel-Off Panda no mercado com preço sugerido de R$ 54,90. O valor a coloca dentro da mesma faixa de concorrentes diretas, como a máscara Cherry e Marrom da Vizzela (R$ 49,90) e as versões Bordô e Marrom da Océane (R$ 62,90).

Uma boa máscara de cílios é fundamental para dar acabamento ao look, mas com cores tão sutis, o cliente deve se perguntar se o detalhe faz tanto a diferença na hora de comprar.