Dailus aposta em máscara de cílios colorida que é fácil de remover

Produto segue a tendência internacional dos cílios coloridos e promete praticidade na rotina de beleza

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/10/2025 20:31

Dailus aposta em máscara de cílios colorida que é fácil de remover crédito: Divulgação / Dailus

As máscaras de cílios coloridas já foram vistas nas passarelas de grandes marcas e apontadas por gurus de beleza ao redor do mundo como um detalhe capaz de transformar qualquer produção. A ideia é simples: trocar o tradicional preto por uma cor diferenciada, mas sem perder a sofisticação.

Seguindo essa tendência, a Dailus lançou a Peel-Off Panda, disponível em três versões: preta, marrom e marsala. A proposta é unir moda e praticidade em um único produto, que promete volume, definição, curvatura e ainda benefícios de tratamento para os cílios.

O Estado de Minas recebeu e testou o lançamento e conta tudo a seguir.

Cores que são tendência

Se antes o colorido nos olhos aparecia em delineados gráficos ou sombras intensas, agora ele surge de forma sutil e moderna também nos cílios. O diferencial é justamente a delicadeza do efeito: não se trata de algo extravagante, mas de um detalhe que faz a diferença.

Máscara cor preta
Máscara cor preta Divulgação / Dailus

Na linha Peel-Off Panda, as cores funcionam de forma versátil. O preto funciona como o clássico indispensável, que traz intensidade máxima ao olhar e é ideal para todas as ocasiões.

Máscara cor marrom
Máscara cor marrom Divulgação / Dailus

Enquanto isso, o marrom é perfeito para quem prefere naturalidade. O efeito é discreto e elegante, quase imperceptível, ideal para o dia a dia ou para quem não gosta de parecer muito maquiada.

Máscara cor marsala
Máscara cor marsala Divulgação / Dailus

Por fim, o marsala (o famoso cherry das redes sociais) é o grande destaque da coleção. Apesar de vibrante na embalagem, nos cílios o resultado é sutil e sofisticado, dando um ar fashion sem exageros. É aquele tipo de produto que valoriza os olhos de forma misteriosa — todo mundo nota que há algo diferente, mas nem sempre consegue identificar o que é.

Essa suavidade é justamente o que torna as máscaras coloridas uma tendência tão forte: elas se encaixam tanto em looks despojados quanto em produções elaboradas, funcionando como um “acessório invisível” de estilo.

Efeitos nos cílios

Na prática, a Peel-Off Panda se destaca por:

  • Volume visível já na primeira camada;
  • Definição fio a fio, sem empelotar;
  • Curvatura, que abre o olhar;
  • Secagem rápida, permitindo a construção de camadas sem borrões.

Apesar de não ser focada em alongamento, a sensação é de cílios maiores e mais cheios, principalmente quando se aplicam duas ou mais camadas. 

O que tem na fórmula?

Além das cores, a fórmula da Peel-Off Panda merece destaque. Diferente de muitas máscaras que apenas colorem e modelam, esta traz uma combinação de ingredientes que ajudam a cuidar da saúde dos cílios.

Entre os ativos presentes estão:

  • Óleo de Argan: rico em ácidos graxos e vitamina E, ajuda a nutrir e fortalecer os fios;
  • Tocoferol (Vitamina E) e Acetato de Tocoferila: potentes antioxidantes, que auxiliam na proteção contra radicais livres, prevenindo o ressecamento e a quebra dos cílios;
  • Cera de Carnaúba: ingrediente natural que confere estrutura e definição, garantindo que os cílios se mantenham curvados por mais tempo;
  • Sílica Coloidal Hidratada: ajuda na fixação e dá textura à fórmula, contribuindo para o efeito de volume.

Outro ponto forte é o aplicador. Curvado em formato de arco, com cerdas curtas e bem distribuídas, ele facilita a aplicação mesmo nos fios menores. O tamanho compacto reduz borrões e a dosagem da embalagem entrega a quantidade certa de produto, evitando o acúmulo que causa o efeito de “pata de aranha”.

Isso faz com que seja uma máscara perfeita tanto para iniciantes quanto para quem já domina técnicas de maquiagem.

O nome “Peel-Off” não é à toa. Diferente das máscaras tradicionais, que exigem demaquilantes específicos, a Peel-Off Panda pode ser removida apenas com água morna. Basta umedecer os cílios e massagear levemente para que o produto saia em pedacinhos, sem borrar a pele e sem deixar o temido “efeito panda”.

Mesmo com essa praticidade, ela apresenta boa resistência à água e ao suor, mantendo os cílios impecáveis por várias horas.

Vale a pena?

A Dailus posiciona a Peel-Off Panda no mercado com preço sugerido de R$ 54,90. O valor a coloca dentro da mesma faixa de concorrentes diretas, como a máscara Cherry e Marrom da Vizzela (R$ 49,90) e as versões Bordô e Marrom da Océane (R$ 62,90).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma boa máscara de cílios é fundamental para dar acabamento ao look, mas com cores tão sutis, o cliente deve se perguntar se o detalhe faz tanto a diferença na hora de comprar. 

Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga?-FreePik
Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga? FreePik
A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte-Redes sociais
A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte Redes sociais
O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. -FreePik
O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. FreePik
Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. -FreePik
Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. FreePik
Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. -FreePik
Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. FreePik
Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. -FreePik
Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. FreePik
A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. -Redes sociais
A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. Redes sociais
Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. -Redes sociais
Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. Redes sociais
A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. -FreePik
A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. FreePik
Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. -Redes sociais
Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. Redes sociais
Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. -Dior
Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. Dior
Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. -Redes sociais
Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. Redes sociais

