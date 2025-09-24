Eudora e Bacio di Latte transformam sorvete de pistache em cosméticos
Collab chega ao mercado emulando famoso sorvete da marca e fragrância exclusiva
A Eudora lançou uma colaboração inédita com a rede de gelatos Bacio di Latte, em uma coleção limitada que une fragrâncias inspiradas nos sabores mais populares da gelateria italiana a produtos para corpo e lábios. São oito itens, divididos entre as fragrâncias Vanilla Caramel, criada especialmente para a parceria, e Pistacchio, inspirado no clássico da gelateria.
A linha conta ainda com o “Acorde Bacio di Latte”, desenvolvido para remeter à casquinha crocante dos gelatos e reforçar a proposta gourmand. O movimento segue a tendência gourmand já explorada pela marca, que, em 2024, apostou na linha Doces Finos em parceria com a confeiteira Beca Milano.
O Estado de Minas recebeu a linha chamada Instance & Bacio di Latte e avalia a seguir.
Sabonete em calda vanilla caramel
Esse produto se destaca pela sua textura fluida, que remete diretamente a uma calda de sorvete, oferecendo uma experiência sensorial e divertida durante o banho, sendo um dos pontos altos da colaboração. Ele proporciona uma espuma cremosa e perfuma intensamente, mantendo o aroma de baunilha e caramelo na pele mesmo após o enxágue.
No entanto, sua composição inclui sulfatos, o que é um ponto negativo para peles mais sensíveis ou secas, pois esses ingredientes podem potencializar o ressecamento. Para suavizar o efeito, a fórmula adiciona glicerina, que ajuda a repor a umidade perdida e melhora a maciez depois do banho.
É o produto mais lúdico da coleção e traduz bem a proposta de transformar o momento do banho em uma experiência divertida. A embalagem, com 180 ml, tem formato de bisnaga e custa R$ 39,99.
Manteiga hidratante pistacchio
A manteiga corporal tem fórmula rica em manteiga de karité, o que garante uma hidratação intensa e prolongada. Outros destaques são os óleos vegetais, que contribuem para a sensação de nutrição prolongada, deixando a pele macia por várias horas após a aplicação. Por essa razão, é ideal para o tratamento de peles muito secas ou para uso em climas frios.
O principal ponto negativo é sua textura densa, que resulta em uma absorção mais lenta, podendo incomodar quem busca praticidade ou formulações mais leves para o dia a dia. Não é ideal para quem quer algo leve, mas é excelente para quem busca tratamento intensivo. Vale para regiões mais ressecadas ou clima mais frio.
O pote lembra uma embalagem de gelato. Com isso, é preciso colocar a mão direto no produto, o que pode incomodar algumas pessoas. A manteiga tem 150g e custa R$ 64,99.
Body splash pistacchio
O Body Splash se sobressai pela fragrância Pistacchio, considerada moderna e sofisticada, que foge do doce artificial ao reproduzir fielmente as nuances do pistache, com um toque levemente salgado. Ele oferece bom frescor, uma saída com pouco teor alcoólico e uma fixação de longa duração incomum para este tipo de produto. É um item que entrega o conceito sensorial de forma leve e usável.
A embalagem em spray é muito bonita e parece valer muito mais que os R$ 69,99 que custa. O vidro tem 200 ml.
Creme hidratante corporal
Disponível tanto na versão pistacchio quanto na vanilla caramel, este creme apresenta uma textura leve e de rápida absorção, sendo uma opção versátil para o uso cotidiano. O formato com válvula pump facilita bastante a aplicação.
A fórmula tem como base o glicerol, que promove hidratação imediata, retendo água na pele, e álcool cetílico e monoestearato de glicerila, que funcionam como emolientes e agentes de espalhabilidade, conferindo toque aveludado sem deixar a pele esbranquiçada.
No entanto, devido à sua leveza, a fórmula, mesmo enriquecida com manteiga de karité, pode não ser suficiente para a hidratação de peles que apresentam ressecamento severo, necessitando de complementos. Cada versão do creme custa R$ 56,99.
Gloss labial Kiss Me
O gloss labial Kiss Me aparece em ambas as fragrâncias da coleção e cumpre bem a proposta de ser um item leve e versátil. O Pistacchio traz um tom esverdeado no frasco, mas que não se transfere para os lábios, resultando apenas em reflexos discretos com partículas de glitter finas esverdeadas. Já o Vanilla Caramel aposta em um marrom quente translúcido, também com brilho intenso, mas de acabamento mais discreto.
O ponto positivo da fórmula está na textura fluida e confortável, que não é excessivamente pegajosa e evita o efeito indesejado de “babinha”, comum em glosses mais densos. A sensação nos lábios é leve, com boa aderência e efeito de hidratação temporária. Outro mérito é a versatilidade: pode ser usado sozinho para realçar o brilho natural ou aplicado sobre batons para intensificar a luminosidade.
A composição do produto explica parte dessa performance. A base mistura óleos minerais e polibuteno, responsáveis pela textura emoliente e deslizante, além de agentes como octildodecanol, que ajudam a evitar a sensação pegajosa.
O brilho vem do uso de partículas de borossilicato de cálcio e alumínio/sódio, que funcionam como microglitters refletivos, oferecendo cintilância sem exagero.
Também há presença de tocoferol (vitamina E), com ação antioxidante leve, o que contribui para proteger os lábios.
Apesar de não ser um produto extremamente inovador, o produto entrega na experiência sensorial e estética lúdica. Cada tom custa R$ 34,99 e tem 7 ml.
Sabonete em barra
O sabonete em barra vegetal Perfumado Instance, vendido em kit com quatro unidades, combina as fragrâncias Vanilla Caramel e Pistacchio e se mostra uma opção prática e acessível dentro da coleção. Sua base é composta por estearato e palmato de sódio, agentes de limpeza típicos de sabonetes vegetais, que conferem firmeza à barra e espuma cremosa. A presença de glicerol ajuda a manter a hidratação da pele.
O destaque da fórmula está justamente no equilíbrio entre limpeza e hidratação leve, entregando um banho perfumado, com espuma consistente que não agride a pele. As fragrâncias são reforçadas por compostos aromáticos e extratos vegetais — no caso do Pistacchio, há extrato da semente do fruto, enquanto o Vanilla Caramel contém extrato de baunilha — garantindo a assinatura gourmand da linha.
O ponto negativo é que, por ser uma barra de limpeza tradicional, a hidratação não é profunda, podendo não ser suficiente para peles muito secas ou sensibilizadas. Ainda assim, seu custo-benefício é um dos maiores atrativos, e o efeito visual e olfativo torna o produto uma boa opção para presentear ou para uso diário em peles normais a levemente ressecadas.
Cada sabonete tem 80g, e o kit custa R$ 31,99.
Vale a pena?
A collab entre Eudora e Bacio di Latte acerta ao levar o conceito de gelato para o universo da beleza. O Pistacchio se destaca pela sofisticação e fidelidade ao aroma do sorvete, enquanto o Vanilla Caramel aposta em uma fragrância mais doce e dentro do que já é encontrado no mercado.
Dentre os acertos, estão o Body Splash Pistacchio, pela fixação, e o sabonete em calda Vanilla Caramel, pela proposta diferenciada. No geral, a linha tem preços competitivos frente a marcas como Natura e O Boticário e deve atrair tanto fãs da gelateria quanto consumidores que buscam novidades no segmento gourmand.