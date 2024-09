Chega um momento na vida de todas as pessoas em que a idade avançada começa a dar sinais, nem sempre recebidos com alegria. Quem nunca perdeu alguns instantes na frente do espelho arrancando os primeiros fios brancos de cabelo em uma tentativa de “manter o visual jovem”?





No entanto, conforme explica a dermatologista Bruna de Nardo Aniceto, que atua no Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (Cejam), os cabelos brancos nem sempre estão exclusivamente ligados ao fator do envelhecimento, uma vez que o seu surgimento varia de pessoa para pessoa.

“É um fato que as células dos folículos capilares (melanócitos) produzem menos cor à medida que envelhecem e, portanto, quando o cabelo passa por seu ciclo natural de morte e regeneração, é mais provável que ele fique grisalho a partir dos 35 anos”, afirma.





A questão é que esse processo pode mudar de acordo com a genética e outros fatores como estresse, depressão, doenças crônicas, alimentação desequilibrada e falta de certas vitaminas acelerando a produção de fios brancos.





Nos casos precoces, por exemplo, ocorre uma alteração do gene IRF4, que regula a produção de melanina. Quando ocorre a diminuição da atividade da tirosinase (enzima produtora da melanina), os melanócitos envelhecem e, com isso, os fios brancos aparecem mais cedo. “É por isso que às vezes, em um grupo de pessoas da mesma idade, podemos perceber que alguns começam a ficar grisalhos antes dos 30 anos e outros passam dos 40 sem um fio branco sequer”, reforça a especialista.

Por ser uma questão muito mais ligada à pressão estética, a presença dos cabelos brancos nem sempre pode ser prevenida ou “remediada”. O que pode ocorrer, conforme destaca a dermatologista, é uma redução dos fios brancos em alguns casos específicos. “Sabemos, por exemplo, que a vitamina B12 é essencial para a formação de novos folículos capilares e, consequentemente, para a produção de melanina (responsável pela coloração dos fios). Assim, quando uma pessoa apresenta aumento de cabelos brancos devido ao estresse (condição que prejudica a absorção da B12), é possível que a situação se normalize e os fios coloridos tornem a nascer quando houver a melhora do quadro”, cita.





Ela ainda ressalta que, embora não seja possível prevenir completamente o aparecimento de cabelos brancos, uma dieta saudável, rica em antioxidantes e vitaminas, pode ajudar a retardar o processo. Além disso, evitar o tabagismo e a exposição excessiva ao sol também pode ser benéfico para prevenir o surgimento de cabelo branco, bem como manter a hidratação do corpo e preferir o uso de shampoo e condicionadores sem corantes.





Os brancos apareceram, e agora?

Assumir ou não os cabelos grisalhos é uma questão de preferência pessoal – o mais importante é sentir-se bem e confortável com sua escolha, sem ceder às pressões sociais. Para quem deseja esconder os branquinhos, a dermatologista recomenda atenção ao uso de químicas. “Sempre antes de fazer qualquer procedimento, seja de mechas ou tinturas, é necessário realizar o teste de alergia na pele, evitando reações indesejadas”, alerta.

Um truque para quem não quer pintar o cabelo é mudar o corte ou aderir a penteados diferentes que podem ajudar a camuflar os fios que começam a surgir. Por fim,Bruna esclarece um mito muito conhecido popularmente. “Quando o cabelo branco é arrancado, a única coisa que acontece é a perda dele, isso não resulta no aparecimento de muitos outros brancos no lugar”.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.



