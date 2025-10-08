Bastão promete suavizar as olheiras e os sinais de cansaço

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem nunca se incomodou com uma noite mal dormida que atire a primeira pedra. O Bastão para a Área dos Olhos da Ricca promete acabar com esse problema, suavizando as olheiras e os sinais de cansaço. Tudo isso com a praticidade de um stick, que é fácil de aplicar e de levar na bolsa.

Mas será que ele cumpre o que promete? O Estado de Minas recebeu o produto e testou o bastão para saber se ele funciona ou não. Saiba mais a seguir.

Primeiras impressões

Com embalagem compacta e rótulo jovial, o Bastão Para Área dos Olhos pode passar despercebido por causa do tamanho, mas isso é um ponto positivo. Ele cabe na palma da mão e, por isso, na maioria das bolsas e necessaries. O produto em si é protegido com duas tampas – o que é ótimo para evitar ressecamento do bastão, que poderia alterar a fórmula.

Na hora de aplicar, o bastão mostra a que veio. Apesar da textura firme, ele desliza bem sobre a pele, sem deixar resíduo oleoso e nem a pele esbranquiçada, além de absorção rápida. O toque é seco, mas com viço natural, dando a impressão de que a região dos olhos está mais bonita e descansada.

A sensação de frescor é imediata, resultado da combinação de mentol e lactato de mentila, ingredientes que promovem um resfriamento suave e agradável. Além disso, ele não interfere na maquiagem, podendo ser aplicado antes do corretivo ou da base sem comprometer o acabamento.

Ele tem um cheiro leve e fresco, mas que desaparece em poucos minutos.

A marca promete resultados em 28 dias de uso, com duas aplicações ao dia – uma pela manhã e uma à noite. O bastão funciona melhor se aplicado na pele limpa, sem resquícios de skincares anteriores, maquiagem, protetor solar, dentre outros.

Pela manhã, é possível perceber uma diferença: ele alivia o inchaço, refresca e hidrata a pele da região dos olhos. À noite, a aplicação ajuda a manter a hidratação na pele.

Com o uso contínuo, após 28 dias, não houve muita diferença no resultado. As olheiras ficam ligeiramente suavizadas, tanto em coloração quanto em profundidade, mas nada que substitua uma noite de sono e um tratamento adequado para essa região da pele.

O que tem na fórmula?

O bastão da Ricca aposta em uma fórmula simples, mas funcional, com ingredientes conhecidos pelo poder calmante e hidratante.

Entre os principais componentes estão:

Extrato de pepino (Cucumis sativus), com ação calmante e suavizante;

Aloe vera (Aloe barbadensis), que hidrata e ajuda na regeneração da pele;

Extrato de camu-camu (Myrciaria dubia), rico em vitamina C e antioxidantes, que auxilia na luminosidade e proteção contra radicais livres;

Propanediol, um umectante natural derivado do milho, responsável por manter a hidratação;

Aluminum starch octenylsuccinate, que absorve oleosidade e garante o toque seco;

Menthol e menthyl lactate, que proporcionam o efeito refrescante e descongestionante.

Além disso, não contém álcool nem parabenos, o que a torna mais gentil para peles sensíveis.

Funciona ou não?

Com mentol e lactato de mentila na composição, o bastão dá um efeito geladinho na pele na hora da aplicação. Além de uma sensação agradável, essa sensação de frio contrai temporariamente os vasos sanguíneos e reduz o inchaço leve — principalmente o causado por retenção de líquido ou noites mal dormidas.

O extrato de pepino e a aloe vera também ajudam a acalmar e hidratar a pele, o que melhora o aspecto cansado, mas de forma suave e temporária. Ou seja: se você acorda com o rosto um pouco inchado, o bastão ajuda a dar alívio imediato, mas não trata bolsas permanentes nem melhora o volume da região com o tempo.

No entanto, essa fórmula não tem ativos potentes para clareamento. Não há cafeína, niacinamida, peptídeos, vitamina C estabilizada nem ácido hialurônico — todos ingredientes que realmente ajudam a reduzir a pigmentação ou melhorar a circulação local.

O único componente com leve ação antioxidante é o extrato de camu-camu, que contém vitamina C natural. Mas, na concentração em cosméticos desse tipo, o efeito é muito sutil, quase imperceptível.

Por isso, se a sua olheira é pigmentada (escura) ou profunda (anatômica), o bastão não vai clarear visivelmente — apenas vai deixar a pele mais hidratada e com aparência um pouco mais descansada.

Vale a pena?

Aplicar o bastão da Ricca é uma sensação bem agradável, sendo ideal para quem busca praticidade, leve hidratação e alívio imediato. Ele cumpre bem o papel de “refrescar o olhar” e devolver viço à pele cansada, além de ser uma opção para quem está começando no mundo do skincare.

Não é, porém, um tratamento intensivo. Quem tem olheiras profundas, pigmentadas ou bolsas marcadas pode sentir falta de resultados mais expressivos. É, portanto, um bom aliado para o dia a dia, com ótimo sensorial, textura confortável e efeito refrescante duradouro. O produto custa R$ 42,99 no site da marca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem quer deixar a pele sem olheiras deve procurar (ou combinar o bastão) opções mais potentes, como o Bastão Antiolheiras Antioxidante da Sallve. Com ativos como niacinamida, vitamina C, cafeína e ginseng, ele atua na firmeza da pele, na circulação local e no clareamento gradual das olheiras. O produto da Sallve custa R$ 99,90.