Vermelho é a cor de 2026: saiba como usar a energia de novos começos

Simbolizando vitalidade, coragem e superação, a cor que vai guiar a energia de 2026 é o vermelho. Esse tom promete impulsionar metas e trazer a força necessária para tirar projetos do papel e transformá-los em realidade.

Diferente da “Cloud Dancer”, um tom de branco escolhido como Cor do Ano pela Pantone, a definição do vermelho vem da união entre Terapia das Cores e a Numerologia.

O ano de 2026 será regido pelo número 1, que simboliza o início de um novo ciclo. Por isso, a escolha do vermelho como a vibração coletiva para o período é ideal para acompanhar esse momento de renovação.

O que significa a energia do vermelho?

O vermelho é a cor do chakra básico, responsável por nossa energia vital e nossa conexão com o mundo material. Ele nos ancora no presente e nos dá a força necessária para agir. Suas vibrações estimulam a paixão por novos projetos, o entusiasmo para começar e a liderança para guiar os próprios passos.

Usar essa cor significa convocar a coragem para enfrentar medos, a determinação para perseguir objetivos e a motivação para não desistir no meio do caminho. É o tom da conquista e da autoconfiança, perfeito para um ano que pede iniciativa e pioneirismo.

Como trazer a cor de 2026 para o seu dia a dia

Incorporar o vermelho na rotina não exige grandes mudanças. O uso pode ser sutil e intencional, funcionando como um lembrete energético de suas metas para o novo ciclo. A ideia é usar a cor como uma ferramenta para ativar suas qualidades internas.

Nos looks: uma peça de roupa vermelha, como um casaco ou um vestido, pode ser usada em dias que exigem mais confiança. Para algo discreto, opte por acessórios como um lenço, uma bolsa ou um batom vermelho.

Na decoração: itens vermelhos no escritório ou em áreas de estudo ajudam a combater a procrastinação e a estimular a criatividade. Um vaso, um quadro ou um objeto de mesa já ativam essa vibração. Evite o excesso no quarto, pois pode agitar o sono.

Na meditação: para momentos de introspecção, visualize uma luz vermelha envolvendo seus pés e pernas. Essa prática ajuda a fortalecer a disposição física e a segurança para tomar decisões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.