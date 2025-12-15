Corre aqui: temos um guia 'hype' para curtir o Rio no Réveillon

Por Claudia Silva Jacobs/Especial para o EM







Começar o ano em grande estilo é primordial. E para quem está pensando em curtir a virada na orla mais badalada do Brasil, opções não faltam. Não precisa disputar espaço nas areias de Copacabana, caso queira investir em algo mais calmo e confortável. Você pode escolher entre um belíssimo terraço (ou rooftop para quem preferir) de hotel ao quiosque com muito samba e petiscos bem cariocas. Tudo depende da sua disposição para investir na festa de chegada de 2026.

As opções não param por aí. Tem Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e a charmosa Santa Teresa. Selecionamos algumas dicas para quem quiser curtir a virada no Rio de forma mais exclusiva.

Opções em Copacabana







Hotel Fairmont

Fairmont Rio terá duas comemorações – uma para quem quer festa e outra para quem quer passar a virada de ano com o pé na areia Rômulo Fialdini/ Fairmont Rio

Um dos hotéis mais badalados da cidade, o Fairmont preparou uma festa especial, e luxuosa, para quem quiser começar 2026 com muito glamour. O jantar no Marine Restô, a partir das 20h, é assinado pelo chef Jérôme Dardillac. A festa vai ocupar todo o sexto andar, incluindo a Infinity Pool, com vista para os fogos de Copacabana, e conta com shows de Adora e Pedro Mahal. Após a virada, DJ Scarlet e a violinista Daiana assumem o lobby, acompanhados de comfort food, pizzas artesanais, mini cheeseburgers e seleção de sobremesas e cafés.

Os valores variam entre R$ 4.500 (mesa interna) e R$ 5.500 (mesa externa), por pessoa, acrescidos de taxas. A experiência reúne gastronomia completa, programação musical e serviço estendido até as 4h.

Reservas: (21) 2525-1232

eventos@fairmont.com







Emiliano Rio

Emiliano prepara celebração apenas para hóspedes, com ceia especial, música ao vivo e vista privilegiada da queima de fogos Emiliano Rio/Divulgação

Um dos hotéis mais charmosos da cidade, o Emiliano prepara celebração apenas para hóspedes, com ceia especial, música ao vivo e vista privilegiada da queima de fogos. A programação musical inclui apresentação do cantor e compositor João Sabiá, com seu repertório de sambalanço, MPB e bossa nova. Após a queima de fogos na orla de Copacabana, a bateria da Estação Primeira de Mangueira assume o comando da festa.

Serviço:

Hotel Emiliano

Endereço: Av. Atlântica, 3.804

informações: https://emiliano.com.br/

Pestana Rio Atlântica

O belo terraço do Pestana vai receber hóspedes e convidados, no sistema all inclusive. O hotel promete uma experiência gastronômica especial, com destaque para o bacalhau Pestana e lagostim com lulas e camarões, finalizados com espuma de Chandon Brut, preparados ao vivo para os convidados. A música fica por conta de DJs e da bateria da Beija-Flor, atual campeã do Carnaval. O espaço é dividido pelo Deck Bar e o Sollarium VIP.

Serviço:

Deck Bar – All Inclusive: Pré-venda R$ 3.590 – 1º lote

Sollarium (Área VIP) – All Inclusive: Pré-venda R$ 4.490 – Lote Promocional

Endereço: Avenida Atlântica, 2964 – Copacabana

Telefone/WhatsApp: (21) 3816-8533 | (21) 99230-8881 | (21) 99649-5418

E-mail: eventos.rio@pestana.com

Instagram: @pestanarioatlantica









Hilton Hotel

Um dos destaques da orla de Copacabana/Leme oferece opções variadas. Localizado no quarto andar, o Restaurante Clarice terá uma experiência completa com ceia e festa das 20h às 2h. O buffet inclui frutos do mar, paella, carnes de cortes premium, peru assado e sobremesas variadas. A noite será animada por DJ e bateria de escola de samba com passistas, e os valores variam conforme a localização da mesa com valores a partir de R$ 2.635, por adulto.



No rooftop mais alto da orla de Copacabana, o Isabel Lounge promove uma festa exclusiva das 20h às 2h, com coquetel de canapés e miniporções servidos durante toda a noite, estação de sushi e sashimi preparados ao vivo, estação fixa com petiscos e finger foods e sobremesas volantes. Os ingressos custam a partir de R$ 7.103, por pessoa. Quem optar por algo ainda mais exclusivo, o Isabel Lounge Premium, oferece um menu diferenciado com ilha fixa de queijos e presunto de parma, estação de pokes e sushi, além de sobremesas refinadas, a partir de R$ 10.000 por adulto.

Serviço:

Av. Atlântica, 1.020 – Copacabana.

https://hiltoncopacabana.com/fim-de-ano/

Windsor Leme





Próximo à charmosa Pedra do Leme, a opção é o restaurante no térreo, com vista para a praia e DJ animando a noite. Entre as entradas, estão saladas de camarão flambado no conhaque; guacamole com camarão e tortilha, além de uma estação de comida japonesa. Entre alguns dos pratos principais estão o Bacalhau mediterrâneo; medalhão de filé com crosta de queijo coalho, ervas e molho de cogumelos. A noite vai contar com DJs e música ao vivo.

Serviço:

Horário: 21h às 2h



Buffet completo incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Local: Restaurante (térreo)

Endereço: Av. Atlântica, 656 - Leme

Preços:

Adulto: R$1.200

Crianças de 06 a 10 anos: R$600

Crianças de 0 a 5 anos: Pagam o valor simbólico de R$5 (acompanhadas de um adulto pagante)

Informações no site Windsor Tickets.

QUIOSQUES

Samba Social Clube

No Samba Social Clube (Posto 2), a noite começa às 20h e segue até às 3h, com shows do Quintal da Magia e do Samba do Xoxó, garantindo uma virada com muito samba.

A festa conta com banheiro exclusivo, segurança, open bar (chopp Brahma, caipirinha, caipvodka, gin tônica, e espumante das 00h às 01h) e open food com serviço volante de fritos, minissanduíches gourmet, jantar completo e sobremesas. Crianças até 5 anos não pagam. Os ingressos estão no lote extra por R$ 1.200.

Serviço

Localização: Posto 2, Copacabana

Horário: 20h às 3h

Valor: R$ 1.200 (lote extra)

Gratuidade: 0 a 5 anos

https://ingresse.com/reveillon-samba-social-clube-copa-2026 ingresse.com







Coisa de Bamba

No Coisa de Bamba (Posto 4), a festa vai das 20h às 3h e terá show do Grupo Arruda, apresentação da bateria Coisa de Bamba e de passistas. A estrutura inclui banheiro exclusivo, segurança e o mesmo cardápio premium compartilhado entre os quiosques do grupo, com opções como ravióli, picadinho, lombo recheado e rabanadas. Os ingressos estão no segundo lote, por R$ 950, com gratuidade para crianças de 0 a 5 anos.

Serviço

Localização: Posto 4, Copacabana

Horário: 20h às 3h

Valor: R$ 950 (2º lote)

Gratuidade: 0 a 5 anos

https://ingresse.com/reveillon-coisa-de-bamba-2026/ ingresse.com

Ginga

No Ginga (Leme), em parceria com o Samba Luzia, a festa também acontece das 20h às 3h, com shows de Toninho Geraes, Marquinho Sathan e Leonardo Bessa, reforçando a vocação sambista do quiosque. O evento inclui open bar completo, serviço volante de fritos, estação gourmet, jantar variado (picadinho, ravióli, lombo recheado) e sobremesas. O lote está em R$ 950, com condições especiais para crianças.

Serviço:

Localização: Leme – Praia do Leme

Horário: 20h às 3h

Valor: R$ 950

https://www.ingresse.com/reveillon-ginga-samba-luzia-2026/ingresse.com







Areia MPB & Nachos





O evento conjunto Areia MPB & Nachos, ocupando dois quiosques entre os Postos 2 e 3, traz uma proposta diferente, com DJs tocando todos os ritmos ao longo da noite. A festa vai das 20h às 3h e conta com banheiro exclusivo, segurança e localização estratégica de frente para o palco principal da orla. O open bar e open food seguem o padrão dos demais quiosques, com petiscos, jantar especial e sobremesas.

Serviço:

Localização: Entre os Postos 2 e 3, Copacabana

Horário: 20h às 3h

Valor: R$ 1.400 (último lote)

Gratuidade: 0 a 5 anos

https://ingresse.com/reveillon-areia-mpb-nacho-2026 ingresse.com

Clássico Leme

O quiosque, localizado no final do Leme e um visual privilegiado, oferece opção all inclusive, com cardápio qu e variado de petiscos a de jantar como Moqueca de peixe com arroz e coco, Ceviche, Tartar de salmão, Guacamole com chips de aipim, Saladas variadas, entre mais opções.

Durante a madrugada, das 3h às 4h, os convidados ainda poderão saborear Mini hambúrgueres com fritas, além de sobremesas como Cocada com sorvete de tapioca, Merengue e Banoffe.

Os ingressos de 1º lote já estão disponíveis e as opções incluem: Individual – Mesa Bistrô por R$ 1.000,00; Mesa para 2 lugares por R$ 2.000,00; Mesa para 4 lugares por R$ 4.000,00; Mesa para 6 lugares por R$ 6.000,00 e Mesa para 8 lugares por R$ 8.000,00. Os valores estão sujeitos a alteração conforme a virada de lote.

Serviço:

Réveillon Clássico Leme 2026

Data: 31/12

Horário: 21h às 4h

Reservas: https://www.bilheteriadigital.com/reveillon-classico-beach-leme

Endereço: QL1 e QL2, em frente à Av. Atlântica (Mureta do Leme), Leme, Rio de Janeiro – RJ.

Site: https://classicobeachclub.

Instagram: @classicobeachclub















Opções em Ipanema

Hotel Fasano

No Fasano de Ipanema o pacote de Réveillon ultrapassa R$ 138 mil na Suíte Deluxe Vista Mar Bruno Fioravanti/Fasano

O hotel queridinho das celebridades em Ipanema oferece opções para quem quiser celebrar 2026 no terraço do hotel, para hóspedes e não hóspedes. Na noite de quarta-feira, 31 de dezembro, o restaurante Gero oferecerá a Ceia de Réveillon com menu especial elaborado pelo Chef Executivo do Hotel Fasano Rio de Janeiro, Luigi Moressa. O jantar inclui entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa, acompanhados de champagne, vinhos branco e tinto e bebidas não alcoólicas A celebração continua com um cocktail no Rooftop do Hotel, que começa às 23h e segue até às 4h, com drinques e bebidas não alcoólicas incluídos. Os dois programas podem ser adquiridos juntos ou separadamente.

Serviço:

Endereço: Avenida Vieira Souto, 80 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Ceia



Horário: a partir das 20h

Valor por pessoa:

Hóspedes: R$ 2.323,00 + 15% de taxa de serviço

Não-hóspedes | Ceia de Réveillon: R$ 2.576,00 + 15% de taxa de serviço

Não-hóspedes | Ceia de Réveillon e Celebração no Rooftop: R$ 4.800,00 + 15% taxa de serviço por pessoa

Celebração no Rooftop

Horário: 23h às 04h

Incluído: Cocktail com finger foods, drinks e soft drinks

Valor por pessoa | Não-hóspedes:

Até 27 de dezembro: R$ 2.875,00 + 15% taxa de serviço por pessoa

De 28 a 30 de dezembro: R$ 3.450,00 + 15% taxa de serviço por pessoa

No dia 31 de dezembro: R$ 4.025,00 + 15% taxa de serviço por pessoa

www.fasano.com.br | @fasanorio @fasano

Reservas para Ceia de Réveillon e Celebração no Rooftop:

Telefone: 21 3202-4249

E-mail: eventos-rj@fasano.com.br









Hotel Arpoador

Fim de ano especial no Hotel Arpoador, com ceia de Ano Novo servida de frente para a Praia de Ipanema. A Ceia de Ano Novo, na noite do dia 31 de dezembro, das 20h à meia-noite (do dia 1º de janeiro), promete uma noite memorável, com buffet completo à beira-mar e uma atmosfera perfeita para brindar a chegada de 2026.

Serviço:

Ceia de Ano Novo – R$1.052 por pessoa, com uma taça de champagne incluída.

Arp bar – Hotel Arpoador

Rua Francisco Otaviano, 177 – Arpoador, Rio de Janeiro

Reservas e informações: cityandsea.shop/festivos

Site: hotelarpoador.com

Instagram: @arpbar | @hotelarpoador

Ipanema Inn

Localizado a poucos metros da praia, o hotel celebra o fim de ano com duas experiências gastronômicas especiais no restaurante Quitéria, comandado pelo chef David Cruz e localizado no térreo do hotel, aberto a hóspedes e não-hóspedes.

Os pratos principais incluem Arroz de tomate assado com vieiras e aioli de camarão; Bife de chorizo com duxelle de cogumelos e mousseline de couve-flor, ou a opção vegetariana Pupunha assada com molho de hortelã e quinoa com iogurte e curry. A Ceia de Ano Novo no Quitéria sai a R$422 por pessoa, e inclui uma taça de espumante, além de um café com petit four.

Serviço

Ceia de Ano Novo – R$422 por pessoa

Quitéria – Ipanema Inn

Rua Maria Quitéria, 27 – Ipanema, Rio de Janeiro

Reservas e informações: cityandsea.shop/festivos

Quiosques Ipanema /Leblon

Dois quiosques do tradicional cachorro-quente Geneal vão marcar a virada nas orlas de Ipanema e Leblon. Na faixa de areia conhecida como Coqueirão, o grupo De Qualquer Maneira dá o tom da festa com muito samba raiz das 22h às 2h, seguido por um setlist com o melhor da música brasileira até as 6h da manhã. Os clientes podem levar uma garrafa de espumante para brindar à meia-noite sem taxa.

No Baixo Bebê, no Leblon, a festa também começa às 22h com o DJ Nuno tocando um pouquinho de tudo até as 6h da manhã. As boas-vindas serão dadas por uma garrafa de espumante ou balde de cerveja de cortesia. Em ambos os quiosques, os comes são diversos e o clássico cachorro-quente da GeneaL, também estará disponível nas versões tradicional e especial.

Serviço:

Baixo Bebê - Av. Delfim Moreira, Posto 12 – Leblon

Telefone para reservas: 21 99561-9808.

Horário do evento: das 22h às 6h

www.geneal.com.br -

@genealnapraia

Coqueirão Ipanema - Av. Vieira Souto, QL10, Posto 09.

Telefones para reservas: 21 99775-4735 / 21 99474-8058

Horário do evento: das 22h às 6h

www.geneal.com.br - @genealnapraia











Flamengo







Restaurante Assador

A celebração acontece das 20h à 1h, com decoração temática e música comandada por DJ, criando o clima ideal para brindar o novo ano. O menu completo foi pensado para agradar diferentes paladares, com buffets de queijos, frios, frutas, acompanhamentos e sobremesas, além de uma seleção especial de carnes premium servidas à mesa.

Entre os cortes que estrelam a noite estão T-bone, chorizo, tomahawk, bife ancho, assado de tira e panceta pururuca. O buffet de acompanhamentos inclui delícias como bacalhau à portuguesa, abacaxi com tender, lentilha e uma variedade de saladas e guarnições.

Serviço:

Av. Infante Dom Henrique, s/n, Flamengo

Telefone: (21) 2018-3235

Horário: 20h às 1h

Valores: R$ 820 (adulto) | R$ 410 (crianças de 5 a 10 anos) | Cortesia para menores de 4 anos

Incluso: menu completo com carnes premium, buffets de queijos, frios, acompanhamentos e sobremesas, uma garrafa de espumante a cada quatro pessoas, decoração temática e DJ

Taxa de rolha: R$ 120

Reservas: até 31/12, mediante pagamento integral através do telefone (21)990163970.

Instagram: @assadorbr

Site: assador.com.br







Marina da Glória

Restaurante Corrientes 348

O Corrientes 348, presente entre os indicados do prestigiado Guia Michelin 2025, e referência em parrilla argentina no Rio de Janeiro, celebra a chegada de 2026 com uma noite especial repleta de sabores autênticos, música e clima festivo na Marina da Glória. O evento acontece das 20h à 1h, reunindo o melhor da gastronomia argentina.

Serviço:

Corrientes 348 – Marina da Glória

Av. Infante Dom Henrique, s/n, Marina da Glória

Telefone: (21) 2557-4027

Horário: 20h às 1h

Valores: R$ 520 (adulto) | R$ 260 (crianças de 5 a 10 anos) | Cortesia para menores de 4 anos

Reservas: telefone (21) 97454-2019.

Instagram: @corrientes348br

Site: corrientes348.com.br









Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes







Grand Hyatt





No Grand Hyatt Rio de Janeiro, resort urbano localizado entre a Praia da Barra da Tijuca e a Lagoa de Marapendi, a chegada de 2026 será celebrada em dois eventos, uma ceia no Tano e uma festa no Grand Ballroom. Quem optar pela Ceia do Tano, a partir de 00h30 também poderá ter acesso à festa do Grand Ballroom.

A Ceia de Ano Novo do Tano oferece uma estação exclusiva do premiado restaurante japonês Shiso, além de buffet de frios, antepastos, pratos quentes e sobremesas. Na ala das bebidas, estão inclusos não alcoólicos, cerveja, vinho branco e tinto premium, drinques, entre outros. O evento acontece de 21h à 01h, com Nath Audizio e DJ animando a noite, além de recreação para as crianças.

No Grand Ballroom, a festa acontece das 21h às 03h, com recreação infantil para crianças a partir de seis anos e cabine de fotos. Animando a noite, o ex-baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos, apresenta um repertório repleto de sucessos do rock nacional. A programação segue com DJ para manter a pista movimentada a noite toda.

Serviço:

Avenida Lucio Costa 9600 – Barra da Tijuca.

Hotel Rio de Janeiro Barra da Tijuca | Grand Hyatt Rio de Janeiro?

Informações: vendas.rj@hyatt.com | (21) 3797-1234??

@grandhyatt_rio???







CDesign Hotel

Para quem quiser curtir a virada na orla do Recreio dos Bandeirantes, CDesign oferece ceia, muita música, de frente para o mar. A celebração começa com a Ceia Especial, das 20h às 00h30, dando o tom de sofisticação e sabor que vai marcar toda a noite. Entre os destaques do buffet, risoto de limão siciliano, camarão ao molho de champanhe, folheado de bacalhau, mignon recheado, além de estação de frios e queijos.

A partir das 22h, o clima esquenta com o início da Festa de Réveillon, que segue até as 3h da manhã, com DJ, grupo de samba e ritmistas da Estação Primeira de Mangueira.

Serviço:

Preço: R$ 1.300 por pessoa

Endereço: Av. Lucio Costa, 17360 - Recreio dos Bandeirantes Ingressos:https://www.sympla.com.br/evento/reveillon-cdesign-hotel-2026-riquezas-do-brasil/3111428

Telefone (reservas): (21) 3613-9700

Instagram: @cdesignhotel

Santa Teresa

O Hotel Santa Teresa MGallery realiza a celebração de Réveillon 2026 com jantar no restaurante Térèze e festa no deck da piscina. O evento reúne menu harmonizado assinado pelos chefs Luanna Malheiros e Jérôme Dardillac, apresentação de piano e intervenção artística de Jérôme Poignard, que produz aquarelas ao vivo para os convidados. O jantar será servido às 19h e às 22h e inclui entradas, pratos principais e sobremesas, com opção vegetariana e harmonização de vinhos e espumante. A programação segue até 2h no espaço da piscina, com apresentação da banda Jazz Colado e DJ Doni após a meia-noite.

Serviço:

Preço: R$ 1.850.



Reservas pelo telefone (21) 98509-6829 ou e-mail stm.events@accor.com.

Endereço: Rua Almirante Alexandrino, 660, Santa Teresa.

Roxy Dinner Show

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Roxy Dinner Show (@roxydinnershow)

A casa, que em apenas um ano conquistou turistas do mundo todo e recebeu reconhecimento da?Revista Time?como um dos Melhores Lugares do Mundo para visitar em 2025, prepara uma noite especial, com jantar especial e o elogiado show “Aquele Abraço”.

O menu é assinado pelo chef Caio Silva: couvert artesanal de pães e antepastos da casa, seguido de vieiras com beurre blanc de limão-siciliano e caviar de aroeira, além do gravlax de salmão com abobrinha confitada e ervas frescas. Nos pratos principais, opções como ravioli de pupunha com ragu de cogumelos, bacalhau confitado com guisado de lentilhas e tucupi e filé-mignon ao demi-glace de rapadura. Depois do banquete é só se deliciar com o espetáculo inesquecível.



Serviço:

31 de dezembro

Abertura: 18h30

Jantar: das 19h às 21h30, acompanhado pelo?Pré-Show da Banda Roxy., seguido do espetáculo “Aquele Abraço”.

O show termina às 23h.

Valor: R$ 2 mil por pessoa

https://www.roxydinnershow.com.br/reveillon-roxy

Rua Bolívar, 45 – Copacabana

Bilheteria - Tel fixo: (21) 3032 9130 Bilheteria - WhatsApp: (21) 96742 6359?







Restaurante VENGA!

Com vista privilegiada para a orla de Copacabana, o Venga! mantém a tradição e promove festa de Réveillon com menu especial e DJ tocando ao vivo. A festa acontece das 21h às 02h, e inclui menu com receitas especiais da gastronomia espanhola, bebidas não alcoólicas e uma garrafa de Cava (para cada duas pessoas). No cardápio estarão receitas como ostras com gazpacho maçã verde, croquetas de camarão e de jamón, arroz meloso de cogumelos com stracciatella, entre outras.

Os ingressos custam a partir de R$ 690 (bar) e vão até R$ 980 (deck). Crianças de 5 a 10 anos pagam meia e com menos de 5 anos não pagam.

Serviço:

Réveillon no Venga! Copacabana

Endereço: Av. Atlântica, 3880 – Copacabana

Informações e reservas: Tel.: 21 3264-9806 | Whatsapp: 21 99937-5948

Horário: 21h às 02h

Instagram: @vengabardetapas





Blue Note Rio

Com oito horas de duração, com vista privilegiada para o mar. Ao todo serão três espaços, com livre circulação do público, para celebrar a chegada de 2026, além de oferecer sua excelência internacionalmente conhecida na música e gastronomia.

Para animar a pista, a festa terá sets exclusivos da Banda Blue Note e o DJ Túlio Baía no comando das carrapetas, antes e após a queima de fogos. Todos os ambientes serão all inclusive. No cardápio, opções de entrada como antepastos, tábua de frios, caldinhos e salgados diversos; jantar com opções de massas, peixes, opções de carnes e saladas. No bar, chopes, drinques variados e espumantes, além de bebidas não-alcoólicas.

Serviço:

Horário: 20h às 4h

Local: Blue Note Rio - Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

Valor: A partir de R$ 999 (inteira)

Vendas pela EVENTIM

bluenoterio.com.br















