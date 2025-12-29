Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Uma das mais procuradas para o Réveillon: cidade paradisíaca em Santa Catarina cobra taxa de quase R$ 200 para visitantes

RF
Redação Flipar
  • Para isso, Bombinhas, cidade com cerca de 25 mil habitantes, cobra desde 2015 a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) dos visitantes.
    Para isso, Bombinhas, cidade com cerca de 25 mil habitantes, cobra desde 2015 a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) dos visitantes. Foto: Cristian Cruz/Prefeitura de Bombinhas
  • A taxa é aplicada durante a alta temporada, que vai de novembro a abril, e pode chegar a R$ 191,50 — veículos de pequeno porte pagam R$ 38 e utilitários R$ 57, por exemplo.
    A taxa é aplicada durante a alta temporada, que vai de novembro a abril, e pode chegar a R$ 191,50 — veículos de pequeno porte pagam R$ 38 e utilitários R$ 57, por exemplo. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
  • O objetivo do tributo é mitigar o impacto ambiental causado pelo turismo de massa e financiar a manutenção da infraestrutura local.
    O objetivo do tributo é mitigar o impacto ambiental causado pelo turismo de massa e financiar a manutenção da infraestrutura local. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
  • Bombinhas tem 67% de área verde, três unidades de conservação e 39 praias, sendo cinco com selo Bandeira Azul.
    Bombinhas tem 67% de área verde, três unidades de conservação e 39 praias, sendo cinco com selo Bandeira Azul. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
  • Na última temporada, a arrecadação alcançou R$ 26,4 milhões, usados em ações como fiscalização, educação ambiental, recuperação de vegetação, planos de manejo e monitoramento marinho.
    Na última temporada, a arrecadação alcançou R$ 26,4 milhões, usados em ações como fiscalização, educação ambiental, recuperação de vegetação, planos de manejo e monitoramento marinho. Foto: Flickr - MTur Destinos
  • Entre novembro de 2024 e abril de 2025, o municÃ­pio recebeu 2,3 milhÃµes de turistas, chegando a multiplicar sua populaÃ§Ã£o em atÃ© 18 vezes.
    Entre novembro de 2024 e abril de 2025, o municÃ­pio recebeu 2,3 milhÃµes de turistas, chegando a multiplicar sua populaÃ§Ã£o em atÃ© 18 vezes. Foto: Flickr - MTur Destinos
  • A aplicação da TPA não é algo novo no Brasil. O pedágio ambiental já foi adotado em destinos como Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Jericoacoara, no Ceará.
    A aplicação da TPA não é algo novo no Brasil. O pedágio ambiental já foi adotado em destinos como Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Jericoacoara, no Ceará. Foto: Divulgação/Governo do Ceará
  • Em Bombinhas, o pagamento pode ser feito online, por aplicativo, Pix, tags automáticas, pórticos de acesso ao município ou em totens de autoatendimento em locais específicos da cidade.
    Em Bombinhas, o pagamento pode ser feito online, por aplicativo, Pix, tags automáticas, pórticos de acesso ao município ou em totens de autoatendimento em locais específicos da cidade. Foto: Reproduc?a?o
  • Mesmo com a taxa, a cidade continua em alta: segundo uma pesquisa realizada pelo Booking.com, Bombinhas é o 5º destino brasileiro mais buscados por estrangeiros para passar o Réveillon em 2025.
    Mesmo com a taxa, a cidade continua em alta: segundo uma pesquisa realizada pelo Booking.com, Bombinhas é o 5º destino brasileiro mais buscados por estrangeiros para passar o Réveillon em 2025. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Embora seja o menor município do estado de Santa Catarina em extensão territorial com pouco mais de 34 km², Bombinhas é um dos maiores em beleza natural.
    Embora seja o menor município do estado de Santa Catarina em extensão territorial com pouco mais de 34 km², Bombinhas é um dos maiores em beleza natural. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
  • O lugar compensa o tamanho reduzido com uma grande diversidade de praias, paisagens naturais preservadas e forte vocação para o turismo.
    O lugar compensa o tamanho reduzido com uma grande diversidade de praias, paisagens naturais preservadas e forte vocação para o turismo. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
  • Conhecida como a Capital do Mergulho Ecológico, a cidade abriga parte da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, um santuário que atrai mergulhadores do mundo todo.
    Conhecida como a Capital do Mergulho Ecológico, a cidade abriga parte da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, um santuário que atrai mergulhadores do mundo todo. Foto: Wikimedia Commons/Matheus Hobold Sovernigo
  • Em terra firme, o ecoturismo é fortalecido por trilhas que cortam a Mata Atlântica, como a famosa trilha do Morro do Macaco, que oferece uma vista panorâmica de 360 graus de todo o arquipélago e das baías vizinhas.
    Em terra firme, o ecoturismo é fortalecido por trilhas que cortam a Mata Atlântica, como a famosa trilha do Morro do Macaco, que oferece uma vista panorâmica de 360 graus de todo o arquipélago e das baías vizinhas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A cidade é rodeada por quase 40 praias, cada uma com características variadas.
    A cidade é rodeada por quase 40 praias, cada uma com características variadas. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
  • As Praias de Bombinhas e Bombas, por exemplo, são as mais urbanizadas, com boa infraestrutura de hotéis, restaurantes e comércio, sendo as preferidas de famílias com crianças.
    As Praias de Bombinhas e Bombas, por exemplo, são as mais urbanizadas, com boa infraestrutura de hotéis, restaurantes e comércio, sendo as preferidas de famílias com crianças. Foto: Flickr - MTur Destinos
  • Para quem busca sossego e águas cristalinas, a Praia da Lagoinha e a Sepultura são paradas obrigatórias.
    Para quem busca sossego e águas cristalinas, a Praia da Lagoinha e a Sepultura são paradas obrigatórias. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Fora da alta temporada, a cidade oferece uma atmosfera mais tranquila, ideal para quem busca descanso, caminhadas e uma gastronomia à base de frutos do mar.
    Fora da alta temporada, a cidade oferece uma atmosfera mais tranquila, ideal para quem busca descanso, caminhadas e uma gastronomia à base de frutos do mar. Foto: Divulgac?a?o/Secretaria de Turismo de Bombinhas
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay