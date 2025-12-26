Ceia de Réveillon: 7 pratos com ingredientes que dizem trazer sorte

A contagem regressiva para o ano novo já começou e, com ela, os preparativos para uma das ceias mais simbólicas do calendário. Para muitos, a escolha dos pratos vai além do sabor: é um ritual para atrair sorte, prosperidade e amor. Ingredientes como lentilha, uva e romã se tornam protagonistas na mesa, carregados de superstições que atravessam gerações.

Se você não abre mão de uma ajudinha do universo para começar o próximo ano com o pé direito, confira uma seleção de pratos deliciosos e cheios de significado para a sua festa de Réveillon.

Leia Mais

Arroz com lentilha

A lentilha é a estrela principal das superstições de Ano Novo. Seus grãos, pequenos e redondos, se assemelham a moedas, e a tradição diz que comer pelo menos uma colherada logo após a meia-noite garante um ano de fartura e dinheiro no bolso. Uma forma prática de servi-la é misturada ao arroz branco, cozida com cebola e temperos.

Salada de romã com folhas verdes

A romã é um símbolo de fertilidade e prosperidade. A crença popular sugere guardar sete sementes na carteira para atrair riqueza durante todo o ano. Para a ceia, adicione as sementes a uma salada de folhas verdes, como alface e rúcula. O verde representa esperança e sorte, potencializando os bons presságios.

Lombo de porco assado

Diferente de aves como o peru, que ciscam para trás, o porco é um animal que fuça para a frente. Por esse motivo, a carne suína simboliza progresso e avanço. Um lombo assado com ervas e especiarias, além de delicioso, representa o desejo de seguir em frente no ano que se inicia.

Peixe ao forno com batatas

Assim como o porco, os peixes nadam para a frente e são associados à fertilidade, por se moverem em grandes cardumes. Um peixe assado inteiro, como a tainha ou o robalo, temperado com limão, azeite e alecrim, é uma opção leve e saborosa que cumpre o papel de atrair boas energias e abundância.

Farofa festiva com frutas secas

Uma farofa caprichada não pode faltar. Para dar um toque de sorte, inclua frutas secas como damasco e uva passa. As frutas simbolizam vida e prosperidade. A mistura de sabores e texturas enriquece o prato e a mesa, tornando a ceia ainda mais especial.

As 12 uvas da sorte

Este é um dos rituais mais famosos. O costume diz que se deve comer 12 uvas, uma para cada badalada da meia-noite, fazendo um pedido para cada mês do novo ano. Separe cachos de uvas frescas, preferencialmente as com sementes, e distribua entre os convidados antes da virada.

Manjar de coco com ameixa

Para a sobremesa, o manjar de coco é uma escolha clássica e elegante. A cor branca do doce simboliza paz e purificação, sentimentos essenciais para renovar as energias. A calda de ameixa complementa o prato, e a fruta, por sua vez, está ligada à proteção e ao afastamento de energias negativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.