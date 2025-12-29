Assine
overlay
Início Nacional
AGRESSÃO

Turistas são agredidos em praia de Porto de Galinhas

Casal tinha combinado um preço de aluguel de cadeiras de praia e na hora de pagar, o valor era maior 

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/12/2025 09:43 - atualizado em 29/12/2025 09:46

compartilhe

SIGA
x
Casal de turistas foi agredido em Porto de Galinhas (PE) por causa de divergência de preços por aluguel de cadeiras de praia
Casal de turistas foi agredido em Porto de Galinhas (PE) por causa de divergência de preços por aluguel de cadeiras de praia crédito: Reprodução/Redes sociais

Um desentendimento entre dois turistas e um empregado de uma barraca de praia acabou em confusão em Porto de Galinhas, em Pernambuco, no sábado (27/12). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O casal de empresários Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, do Mato Grosso do Sul, foi agredido ao se recusar a pagar uma diferença a mais do que o combinado pelo aluguel de cadeiras de praia.

Leia Mais

 

Segundo os empresários, ao chegarem à praia, um homem se aproximou oferecendo cadeiras de praia, informando que teriam de pagar R$ 60 pelo aluguel. No entanto, quando foram pagar a conta, o valor informado passou para R$ 80.

Uma discussão começou quando Johnny disse que não pagaria aquele valor. “Nós questionamos. Dissemos que não tinha sido esse o valor combinado. Falei que não iria pagar o novo valor. O cara disse que iria pagar sim. Logo em seguida, ele passou a mão numa cadeira e a jogou em mim. Tentei me defender, mas surgiram outras pessoas e me jogaram no chão. Quando me dei conta, eram 10, 15 batendo na gente.”

Foram muitas as agressões e Johnny ficou com um olho roxo. Ele contou que poderia estar morto, junto com o amigo, não fosse a interferência dos salva-vidas da praia. “levamos socos, chutes e cadeiradas”, diz Johnny.

Um boletim de ocorrências foi registrado pelas vítimas, que decidiram contratar um advogado para mover um processo contra a  Prefeitura de Ipojuca (PE) e o Governo de Pernambuco.

“Outro grande problema, aqui em Porto de galinhas, é a falta de policiamento”, denuncia Johnny, que reclama também da falta de estrutura no hospital, uma unidade municipal de saúde, para o qual foram levados. Como o local não tinha o equipamento necessário para realizar um exame de Raio-X, eles tiveram que pegar um transporte por aplicativo para uma outra unidade hospitalar.

“Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso, recebe turistas do mundo inteiro, só que, enquanto houve essa situação, não venham para Porto de Galinhas. Nós vamos processar a prefeitura e o Estado de Pernambuco e eu espero nunca mais na minha vida pisar nesse lugar. Estou intimando você, prefeito, a arcar com nossos prejuízos”, disse Cleiton.

Um vídeo mostra o momento das agressões e quando as vítimas são socorridas por salva-vidas.


Os outros lados

A prefeitura de Ipojuca repudiou a agressão e informou que os órgãos competentes já apuram o ocorrido para identificar os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis.

“Trata-se de um fato grave e incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino”, diz uma nota da administração municipal.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que abriu processo para apurar o caso. Em nota, alega que que a Polícia Militar trabalha com um esquema de reforço em Porto de Galinhas para evitar episódios semelhantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A SDS-PE informou ainda que, quando as forças de segurança chegaram ao local, a situação já estava controlada. E afirma que o caso é tratado como prioridade, para identificar e responsabilizar os agressores.

Tópicos relacionados:

agressao ipojuca pernambuco porto-de-galinhas turismo turistas viagens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay