MG: polícia investiga denúncia de agressão contra criança autista em Apae

A Polícia Civil investiga a denúncia de que uma criança autista foi agredida após passar o dia na Apae de Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana. Hematomas na menina chamaram a atenção da mãe na volta para casa.

Segundo a denunciante, ao retirar a roupa da filha encontrou marcas nas costas e procurou a Polícia Militar.

De acordo com o registro, ao questionar funcionários da instituição, a mãe foi informada de que "nada havia ocorrido". A unidade não tem câmeras nas salas ou áreas de circulação. A criança passou por exame de corpo de delito e a Polícia Civil já instaurou inquérito.

O delegado Rafael Faria afirmou que há indícios de que as agressões possam ter acontecido dentro da instituição. "Isso vai ser apurado ainda, está em investigação, vamos arrecadar câmeras de monitoramento, marcamos alguns depoimentos também", informou.

A Apae de Ituiutaba divulgou nota dizendo que está colaborando integralmente com a apuração.

Confira a nota na íntegra



"A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ituiutaba vem a público reafirmar seu compromisso inegociável com a proteção, o respeito e o bem-estar das pessoas assistidas pela instituição.

Desde o momento em que tomamos conhecimento da denúncia de agressão envolvendo uma de nossas alunas, a diretoria da Apae Ituiutaba tem empenhado todos os esforços para apurar plenamente os fatos e garantir que medidas rigorosas sejam adotadas, incluindo a devida responsabilização dos envolvidos, caso seja comprovada qualquer irregularidade.



Estamos em contato direto com as autoridades competentes, acompanhando o caso e conduzindo uma investigação interna criteriosa. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e a ética e asseguramos que nenhuma ação necessária será descartada para que a verdade seja esclarecida e prevaleça a justiça.



A Apae Ituiutaba repudia qualquer forma de violência e seguirá trabalhando para garantir um ambiente seguro, acolhedor e digno para seus alunos e suas famílias. Agradecemos à comunidade e às famílias pelo apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos".