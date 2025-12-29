Assine
ACIDENTE

Helicóptero da Band faz pouso de emergência em Guarulhos

Os dois ocupantes, piloto e tripulante, foram socorridos e passam bem, informou a Band

Folhapress
Folhapress
Repórter
29/12/2025 22:48

Aeronave ficou danificada após o pouso emergencial
Aeronave ficou danificada após o pouso emergencial crédito: Reprodução redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero da emissora de televisão Band realizou um pouso de emergência na tarde desta segunda-feira (29) em um estacionamento de uma transportadora da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. Os dois ocupantes, piloto e tripulante, foram socorridos e passam bem, informou a Band.

A aeronave sofreu uma pane enquanto sobrevoava a região do Parque Novo Mundo, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, na zona norte de São Paulo.

Por volta das 17h30, o piloto, que estava acompanhado do cinegrafista, identificou a perda da potência do motor e realizou um pouso forçado em local que considerou seguro, informou a emissora. O local fica na avenida Educador Paulo Freire, próximo da Dutra.

O Corpo de Bombeiros deslocou uma unidade de resgate e outras duas viaturas para o local.

Ainda segundo a Band, a aeronave está com manutenção e certificações em dia. "A Band lamenta o incidente e está prestando todo o apoio aos profissionais", diz a empresa, em nota.

