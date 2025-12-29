Feriados de 2026: planeje suas folgas com o calendário completo

Para quem já sonha com as folgas e viagens do futuro, 2026 promete ser um ano generoso. O calendário oficial reserva diversas oportunidades para emendar feriados e aproveitar pausas prolongadas, com muitas datas comemorativas caindo estrategicamente em segundas, quintas ou sextas-feiras, o que facilita o planejamento de passeios e descansos.

O ano já começa com uma excelente notícia para os viajantes. A Confraternização Universal, em 1º de janeiro, será em uma quinta-feira, permitindo a primeira grande folga prolongada. O cenário se repete em outras datas importantes, como Tiradentes e Corpus Christi, que também abrem espaço para esticar o fim de semana.

Vale lembrar que datas como Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo classificadas como pontos facultativos, especialmente no serviço público. Ainda assim, tradicionalmente, muitas empresas e órgãos públicos concedem a folga, o que, na prática, garante descanso a uma parcela significativa da população.

Calendário de feriados nacionais de 2026

Organize sua agenda e comece a planejar suas viagens com a lista completa dos feriados e pontos facultativos que vão movimentar o ano. Confira as datas e os dias da semana de cada uma delas:

1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (terça-feira): Tiradentes

1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira): Finados

15 de novembro (domingo): Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira): Natal

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra passou a ser feriado nacional a partir de 2024, conforme lei sancionada em 2023, garantindo mais uma oportunidade de fim de semana prolongado em novembro, quando a data não cai em sábado ou domingo.

Além das datas nacionais, é importante ficar atento aos feriados estaduais e municipais, como aniversários das cidades e dias de padroeiros, que podem criar outras oportunidades de descanso ao longo do ano. Consultar o calendário local é fundamental para um planejamento completo.

