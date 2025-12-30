Assine
CRIME

Homem que tentou matar mulher com retrovisor de carro é preso

O autor vai responder pelos crimes de ameaça, injúria e tentativa de feminicídio. A vítima foi hospitalizada e está em recuperação

Mila Ferreira
Darcianne Diogo
Mila Ferreira
Repórter
Darcianne Diogo
Repórter
30/12/2025 12:40

Autor de tentativa de feminicídio é preso
Autor de tentativa de feminicídio é preso no Distrito Federal crédito: PCDF

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por tentativa de feminicídio após agredir a companheira com o retrovisor de carro em Ceilândia. O crime ocorreu dentro do veículo enquanto o casal se deslocava. A vítima, uma mulher de 41 anos, está internada no Hospital Regional da Ceilândia (HRC) em recuperação. O autor foi encaminhado à 23ª Delegacia de Polícia, do P Sul.

O crime ocorreu no último domingo (28/12) e a prisão foi realizada na segunda-feira (29/12). Segundo apurações da PCDF, a vítima manteve relacionamento amoroso com o autor por cerca de dois anos, período em que ele demonstrava ciúmes excessivos, intensificados após o término da relação.

A briga começou dentro do carro enquanto o casal se deslocava do Sol Nascente para o Setor O, em Ceilândia. Durante o trajeto, o investigado passou a ofendê-la verbalmente e, ao ser solicitado que deixasse o veículo, recusou-se, iniciando violentas agressões físicas, parte delas praticadas com o retrovisor do veículo, arrancado pelo próprio autor, e com um alicate de unha, além de ameaçá-la de morte.

O homem tirou a mulher do banco do motorista e assumiu a direção do veículo. A vítima se saltou após pular do carro em movimento e pedir ajuda na rua. Após o crime, o autor fugiu, sendo localizado no dia seguinte no município de Águas Lindas de Goiás/GO, por policiais civis do Distrito Federal, e conduzido à 23ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O preso já possuía antecedentes por violência doméstica contra outra mulher.
A Polícia Civil do Distrito Federal reafirma seu compromisso com o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, atuando de forma firme para responsabilizar os autores e proteger as vítimas.

