Multa por CNH vencida: qual o valor e as consequências para o motorista

Dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias traz consequências mais sérias além de uma simples advertência. A legislação de trânsito brasileira classifica essa conduta como uma infração gravíssima, resultando em penalidades severas que podem impactar tanto o bolso quanto o prontuário do condutor.

A infração é classificada como gravíssima e possui um fator multiplicador por 3. É aplicada uma multa de valor mínimo de R$ 293,47. Além do impacto financeiro, o condutor recebe sete pontos na carteira, a pontuação mais alta prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que pode levar à suspensão do direito de dirigir caso o limite seja atingido em 12 meses.

Leia Mais

Além da multa e dos pontos, a autuação prevê a retenção do veículo. O carro fica retido no local da abordagem até que um condutor com a habilitação regularizada se apresente para retirá-lo. Caso ninguém apareça, o veículo pode ser removido para um pátio, gerando custos adicionais de guincho e diárias.

Como funciona o prazo de validade?

É importante lembrar que a validade da CNH varia conforme a idade do condutor, conforme as atualizações mais recentes da legislação: 10 anos para motoristas com menos de 50 anos; 5 anos para motoristas com idade entre 50 e 69 anos; e 3 anos para motoristas com 70 anos ou mais.

É fundamental entender que a lei oferece um período de tolerância. Após a data de vencimento impressa no documento, o motorista ainda tem 30 dias corridos para dirigir sem ser multado. Esse prazo existe justamente para que o condutor tenha tempo hábil para organizar e concluir o processo de renovação da sua CNH junto ao Detran de seu estado.

Por exemplo, se a sua habilitação venceu no dia 10 de um determinado mês, você pode continuar dirigindo legalmente até o dia 10 do mês seguinte. A partir do 31º dia, a condução se torna irregular e o motorista está sujeito a todas as penalidades descritas. O ideal é iniciar o processo de renovação antes mesmo do vencimento para evitar qualquer transtorno.

O que fazer para renovar a CNH?

A renovação da CNH é um procedimento que pode ser iniciado online, através do site do Detran correspondente de cada estado. O processo geralmente envolve o agendamento de exames de aptidão física e mental em clínicas credenciadas. Para motoristas que exercem atividade remunerada, também é exigida uma avaliação psicológica.

Após a aprovação nos exames, o passo seguinte é pagar a taxa de emissão do novo documento. Embora alguns Detrans estejam implementando projetos de renovação simplificada, os exames e o pagamento das taxas continuam sendo etapas obrigatórias.

O documento renovado, seja na versão física ou digital, é emitido em poucos dias e garante a tranquilidade para continuar dirigindo de forma regular.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria