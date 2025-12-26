Como renovar sua CNH online: guia completo com as novas regras de 2025

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não precisa mais ser um processo longo e complicado. Em grande parte do Brasil, motoristas já podem iniciar o processo pela internet, de forma simplificada. A medida agiliza a emissão do novo documento e exige etapa presencial apenas para motoristas que não se enquadram na renovação automática.

Os motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses agora têm direito à renovação automática da CNH, um benefício que dispensa a realização de exames presenciais e o pagamento de taxas.

O serviço online tradicional está disponível nos portais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado. Para quem precisa seguir este modelo, o condutor só precisa comparecer pessoalmente à clínica credenciada para realizar o exame médico de aptidão física e mental. A renovação pode ser solicitada antes do vencimento ou até 30 dias após o vencimento.

Renovação automática para bons condutores

A principal novidade desde dezembro de 2025 é a renovação automática e gratuita para condutores sem infrações registradas nos 12 meses anteriores ao vencimento da CNH.

Para ter direito ao benefício, é necessário autorizar a participação no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) por meio do aplicativo CNH do Brasil. Uma vez habilitado, o sistema valida a elegibilidade e emite a nova CNH digital automaticamente, sem custos e sem a necessidade de exames.

No entanto, para receber a CNH física, é preciso fazer a solicitação pelo aplicativo CNH Brasil ou ir presencialmente em uma unidade do Detran do estado onde reside.O custo de emissão da carteira física não é gratuito, e o valor varia conforme o Detran de cada estado.

O que é preciso para começar

Antes de acessar o sistema para a renovação tradicional, é importante garantir que sua situação está regularizada. Para quem exerce atividade remunerada com o veículo o exame psicotécnico é obrigatório.

Além disso, a CNH anterior deve ter sido emitida com foto e assinatura, e o endereço cadastrado no Detran precisa estar atualizado.

Também é fundamental não possuir nenhum processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir em andamento. Para acessar os serviços digitais, a maioria dos portais do Detran exige um cadastro na plataforma Gov.br, o sistema de login único do governo federal.

Passo a passo para a renovação online tradicional

Embora os detalhes possam variar entre os estados, o fluxo principal para renovar a CNH pela internet costuma seguir uma ordem lógica e intuitiva. Confira as etapas mais comuns:

Acesse o site do Detran: entre no portal oficial do Detran correspondente ao estado onde sua CNH está registrada. Faça o login: procure pela área de serviços online e acesse sua conta, geralmente utilizando seus dados do portal Gov.br. Solicite a renovação: no menu de serviços, busque pela opção “Renovação da CNH” ou um termo semelhante e inicie o processo. Confirme os dados: o sistema exibirá suas informações pessoais e de endereço. Verifique se tudo está correto antes de prosseguir. Agende o exame médico: a plataforma indicará clínicas credenciadas próximas ao seu endereço. Você poderá escolher a data e o horário para realizar o exame presencial. Pague a taxa de emissão: após a solicitação, o sistema irá gerar uma guia ou boleto para o pagamento da taxa de renovação e do envio do documento pelo correio.

Após a aprovação no exame médico e a confirmação do pagamento, a CNH Digital fica disponível para acesso no aplicativo CNH do Brasil em poucos dias. A versão física do documento é então enviada pelos Correios para o endereço cadastrado, com prazo de entrega que varia conforme a localidade.

