Quadrilha especializada em furtos de carros de turistas é presa em Cabo Frio

A Polícia Civil desarticulou, nessa segunda-feira (29), uma quadrilha especializada em furtos de veículos de turistas em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Quatro suspeitos foram presos durante uma operação conjunta entre agentes da 126ª DP (Cabo Frio) e policiais militares do 25º BPM.

Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava principalmente nas proximidades da Ilha do Japonês, um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade. A ação foi resultado de trabalho de inteligência e monitoramento iniciado após registros recentes de furtos na região.

As investigações começaram no domingo (28), quando dois turistas procuraram a delegacia para relatar furtos de veículos. Os carros estavam estacionados próximos ao acesso à Ilha do Japonês, onde as vítimas passavam o dia no balneário.

Como a quadrilha agia na Região dos Lagos?

De acordo com os agentes, os suspeitos utilizavam um modo de operação já conhecido pelas forças de segurança. O grupo é investigado por furtos semelhantes, principalmente de caminhonetes, em áreas turísticas da Região dos Lagos e também da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Após identificar o veículo usado pelos criminosos, os policiais passaram a monitorar os deslocamentos do grupo. Na manhã de segunda-feira (29), os agentes flagraram os suspeitos retornando à Ilha do Japonês para cometer novos crimes.

Em poucos minutos, diversos veículos estacionados foram arrombados. Os criminosos levaram estepes, bolsas e outros objetos de valor deixados no interior dos carros, segundo a polícia.

Após os furtos, o grupo seguiu para um imóvel no bairro da Ogiva, em Cabo Frio. As equipes policiais se deslocaram até o endereço e realizaram a abordagem, encontrando dois casais em posse dos bens furtados momentos antes.

No local, os agentes também apreenderam equipamentos usados para a prática dos crimes, incluindo dispositivos eletrônicos capazes de emular chaves e centrais de ignição. Segundo a Polícia Civil, esses aparelhos permitem dar partida nos veículos sem o uso da chave original.

O material apreendido e os presos foram encaminhados para a 126ª DP, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.