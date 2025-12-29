As 5 praias mais bonitas da Região dos Lagos, para além de Cabo Frio

Cabo Frio é um dos destinos mais procurados da Região dos Lagos, mas a poucos quilômetros de distância se escondem verdadeiros paraísos que valem uma visita. Arraial do Cabo e Búzios, cidades vizinhas, oferecem praias com cenários únicos, ideais para um roteiro de bate e volta que enriquece qualquer viagem.

Explorar esses locais é uma oportunidade de conhecer paisagens diferentes, desde o mar caribenho de Arraial até o charme cosmopolita de Búzios. Com trajetos curtos de carro ou barco, é possível otimizar o tempo e aproveitar o melhor que a Região dos Lagos tem a oferecer.

Confira cinco praias imperdíveis para explorar além de Cabo Frio.

Prainhas do Pontal do Atalaia (Arraial do Cabo)

Famosas pela longa escadaria de madeira que leva à areia, as Prainhas do Pontal do Atalaia são conhecidas como o "Caribe brasileiro". A água é cristalina e calma, com tons de azul e verde que impressionam os visitantes. É um cenário perfeito para fotos e para relaxar.

O acesso pode ser feito de carro, por uma estrada de terra que exige atenção, ou por barcos-táxi que partem da Praia dos Anjos. Estacionar no local pode ser um desafio na alta temporada, por isso chegar cedo é fundamental para garantir uma vaga.

Praia do Forno (Arraial do Cabo)

Acessível apenas por uma trilha de nível fácil ou por barco, a Praia do Forno surpreende com sua enseada de águas calmas e coloração esverdeada. A areia avermelhada e a mata preservada ao redor criam um visual único e selvagem.

A trilha começa próxima ao cais da Praia dos Anjos e dura cerca de 15 minutos. No topo, há um mirante com uma vista espetacular, ideal para registrar a chegada. A praia conta com restaurantes flutuantes que servem frutos do mar frescos.

Praia da Ferradura (Búzios)

Com um formato que lembra uma ferradura, esta praia em Búzios é perfeita para famílias com crianças. Suas águas são extremamente calmas, sem ondas, e a temperatura é agradável. É um convite para um banho de mar tranquilo e seguro.

A orla conta com quiosques e restaurantes que oferecem boa estrutura, além de opções de aluguel de caiaque e stand-up paddle. O acesso de carro é simples, com áreas de estacionamento próximas à areia.

Praia de Geribá (Búzios)

Geribá é o ponto de encontro de quem busca mais agito. Com uma longa faixa de areia e ondas que atraem surfistas, a praia tem um clima vibrante e jovem. É ideal para caminhadas, esportes na areia e para aproveitar o dia em um dos seus muitos bares.

O canto esquerdo, conhecido como "Cantinho de Geribá", é mais tranquilo e protegido por pedras. Já o lado direito concentra a maior parte dos quiosques e escolas de surfe. O acesso é fácil, com diversas ruas que levam à orla.

Praias Azeda e Azedinha (Búzios)

Separadas por um caminho de pedras, Azeda e Azedinha são duas pequenas praias de beleza singular. As águas são mansas e transparentes, ótimas para a prática de snorkel. O cenário é emoldurado por uma vegetação exuberante e formações rochosas.

O acesso é feito por uma escadaria de madeira a partir da Praia dos Ossos, o que ajuda a preservar o ambiente. Por serem áreas de proteção ambiental, não há quiosques na areia, apenas barcos que vendem bebidas e petiscos, garantindo um clima mais rústico.

