Assine
overlay
Início Nacional
BOA NOITE, CINDERELA

Polícia procura trio que dopou e roubou mais de R$ 100 mil de turista no RJ

Amanda Couto, Maira Ketlyn e Rayane Campos foram identificadas por meio de imagens gravadas por uma testemunha

Publicidade
Carregando...
LA
Lucas Araújo - Tupi FM
LA
Lucas Araújo - Tupi FM
Repórter
11/08/2025 12:40 - atualizado em 11/08/2025 12:47

compartilhe

Siga no
x
Imagens das três mulheres que a polícia procura, suspeitas de dopar e roubar mais de R$ 100 mil de turista estrangeiro no Rio de Janeiro
Imagens das três mulheres que a polícia procura, suspeitas de dopar e roubar mais de R$ 100 mil de turista estrangeiro no Rio de Janeiro crédito: reprodução/redes sociais

Agentes da Delegacia de Apoio ao Turista tentam localizar três mulheres que doparam e roubaram um turista europeu no posto 9 da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na última sexta-feira (8). O trio conseguiu levar mais 100 mil reais.

Amanda Couto, Maira Ketlyn e Rayane Campos foram identificadas por meio de imagens gravadas por uma testemunha. No vídeo, é possível ouvir o banhista flagrando a fuga das suspeitas, enquanto o turista passava mal na areia da praia.

“Olha lá, roubaram o cara e agora estão fugindo de táxi. Doparam o cara ali na frente. O cara tá dopado, não tá nem conseguindo levantar. Olha lá, tampou a cara”, diz a testemunha na gravação.

Leia Mais

Em um segundo vídeo, o homem comenta sobre a situação do turista jogado na areia e afirma que vai acionar as autoridades.

 

“Está de cara na areia com o olho aberto. Não tá nem se aguentando. As mulheres doparam legal. Vou chamar a ambulância pro cara aqui”, comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O turista teria sido dopado em uma boate no bairro da Lapa e levado de carro até Ipanema. A vítima foi socorrida e levada para a UPA de Copacabana.

Tópicos relacionados:

golpe ipanema policia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay