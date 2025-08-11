Polícia procura trio que dopou e roubou mais de R$ 100 mil de turista no RJ

Agentes da Delegacia de Apoio ao Turista tentam localizar três mulheres que doparam e roubaram um turista europeu no posto 9 da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na última sexta-feira (8). O trio conseguiu levar mais 100 mil reais.

Amanda Couto, Maira Ketlyn e Rayane Campos foram identificadas por meio de imagens gravadas por uma testemunha. No vídeo, é possível ouvir o banhista flagrando a fuga das suspeitas, enquanto o turista passava mal na areia da praia.

“Olha lá, roubaram o cara e agora estão fugindo de táxi. Doparam o cara ali na frente. O cara tá dopado, não tá nem conseguindo levantar. Olha lá, tampou a cara”, diz a testemunha na gravação.

Em um segundo vídeo, o homem comenta sobre a situação do turista jogado na areia e afirma que vai acionar as autoridades.

“Está de cara na areia com o olho aberto. Não tá nem se aguentando. As mulheres doparam legal. Vou chamar a ambulância pro cara aqui”, comentou.

O turista teria sido dopado em uma boate no bairro da Lapa e levado de carro até Ipanema. A vítima foi socorrida e levada para a UPA de Copacabana.