'Boa noite Cinderela': mulher aplicava golpes com a ajuda de ex-namorado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um casal que aplicava o golpe conhecido como “boa noite Cinderela” - em que a vítima é dopada e roubada - foi preso por policiais do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher de 26 anos e o homem de 30 são acusados de provocar a morte de um idoso de 75 anos e danos a três outras vítimas.

O golpe começava em um aplicativo de relacionamento. A mulher marcava o encontro e lá dopava os homens. Em seguida, enquanto eles estavam grogues, conseguia as senhas de seus cartões, e também do celular, para a realização de pix.

A golpista tinha a ajuda de um ex-namorado para fazer as transferências bancárias, quando já não estava mais com as vítimas. Contra este homem, inclusive, há queixas, registradas por ela, de agressões e maus tratos, enquanto estavam juntos.

Os dois serão indiciados, segundo o delegado Gustavo Barletta, da 2ª Delegacia do Depatri, por latrocínio consumado e três tentativas de latrocínio.

Desvendando os golpes

As investigações começaram em janeiro deste ano, quando a primeira vítima procurou a polícia, depois de ter ficado 22 dias internado, em consequência do medicamento adicionado numa bebida alcoólica, preparada pela mulher.

“A vítima ficou desacordada em sua casa. Colegas de serviço desconfiaram de algo estava errado, depois que o colega não apareceu para trabalhar dois dias seguidos. Foram, então, à sua casa, e o encontraram caído, sangrando na cabeça, onde havia um corte”, conta o delegado Barletta.

Levado a um hospital, a vítima ficou internada por 22 dias. “Ele ainda tem sequelas, pois não tem recordação de memória recente, só de acontecimentos passados”, acrescenta o responsável pelas investigações.

O crime ocorreu em dezembro de 2024. Foi seguindo rastros, pelo número de celular da vítima, que os policiais conseguiram as primeiras pistas para começar a investigar o caso. Este homem sofreu um prejuízo de R$ 45 mil.

Mais uma vítima

A partir das investigações, a polícia descobriu um crime, com as mesmas características, ocorrido em setembro de 2024, que tinha sido registrado em outra delegacia.

“Este homem, de 57 anos, estava numa festa, onde encontrou com essa mulher. Ele a chamou para conversar e ela lhe ofereceu pinga com limão, mas não poderia ser ali, tinham que deixar o lugar, o que aconteceu. Foram para a casa dele. Ela preparou o drinque, dizia que fazia como ninguém, e ele apagou. Isso aconteceu em Santa Luzia, onde a mulher mora. A vítima ficou apagada por um período de seis a sete horas. Ao acordar, não encontrou o celular. Aí, ligou para os bancos e travou qualquer possibilidade de transação com seus cartões. Esse homem teve um prejuízo de R$ 15 mil", conta o delegado.

Em outubro de 2024, a mulher teria feito outra vítima, um homem de 67 anos. Ele entrou em contato com a mulher, pelo aplicativo de encontros, e, a princípio, queria encontrá-la num bar, mas esta convenceu o “cliente” a ficarem em sua casa. Ele aceitou. “Este homem só tomava cerveja long neck. Ela passou a servi-lo e, ao ir à cozinha, colocava o remédio na bebida”, diz o delegado Barletta. Essa vítima teve um prejuízo de R$ 80 mil.

A quarta vítima sofreu o golpe também em janeiro deste ano. Era o idoso de 75 anos, que veio a falecer. Segundo o delegado, “esse homem também queria um encontro em local público, mas foi convencido a receber a mulher em casa”.

O prejuízo dessa quarta vítima foi de R$ 100 mil. O idoso chegou a ficar internada por 60 dias, sendo que a metade desse tempo, sedado. Ao retomar a consciência, estava bastante debilitado e morreu 30 dias depois, de falência múltipla dos órgãos.

A parceria

Durante todo o tempo, segundo o delegado Barletta, a mulher teve a ajuda do homem que já tinha sido seu namorado e que era o responsável por ajudar na transferência do dinheiro para a sua conta.

“Os dois, inclusive, chegaram a passar um fim de semana no Rio de Janeiro, num bom hotel, frequentando casas e bares renomados. Gastaram, só nessa viagem, cerca de R$ 20 mil”, relata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tanto a mulher quanto o homem foram presos em Santa Luzia. “Aguardamos, agora, o resultado dos exames periciais para saber que medicamentos foram usados e qual a quantidade. Ela responderá, também, por assumir o risco de matar”.