Cão em casa: 7 dicas para adaptar seu lar para uma convivência segura
Ter um pet exige cuidados com o ambiente; veja como organizar os espaços, escolher os brinquedos certos e criar uma rotina para o bem-estar de todos
A chegada de um cão transforma a rotina de qualquer lar, trazendo alegria e companhia. No entanto, para que a convivência seja harmoniosa e segura para todos, é fundamental preparar o ambiente. A responsabilidade vai além de oferecer carinho e alimentação, passando pela criação de um espaço que atenda às necessidades do animal e previna acidentes, especialmente com crianças e visitas.
Adaptar a casa não precisa ser uma tarefa complicada. Com algumas mudanças simples, é possível garantir o bem-estar do pet e a tranquilidade da família. Organizar os espaços e estabelecer uma rotina clara são os primeiros passos para uma relação saudável e duradoura. Confira sete dicas práticas para tornar seu lar mais seguro para o novo integrante.
Crie uma zona de segurança
O cão precisa de um local próprio para descansar e se sentir protegido. Defina um canto da casa com uma cama confortável, água fresca e brinquedos. Esse refúgio ajuda a diminuir a ansiedade do animal, especialmente quando ele precisa ficar sozinho.
Proteja fios e produtos perigosos
Filhotes e até cães adultos são curiosos e podem roer objetos. Esconda ou proteja cabos elétricos com canaletas. Mantenha produtos de limpeza, medicamentos e plantas tóxicas (como jiboia, comigo-ninguém-pode e lírios) em armários altos ou trancados, fora do alcance do pet.
Escolha os brinquedos certos
Ofereça brinquedos adequados ao porte e à força da mordida do seu cão. Evite objetos que possam ser facilmente destruídos e engolidos, causando asfixia ou obstrução intestinal. Brinquedos interativos também ajudam a gastar energia de forma positiva.
Estabeleça uma rotina clara
Cães se sentem mais seguros com previsibilidade. Crie horários fixos para alimentação, passeios, brincadeiras e descanso. Uma rotina consistente ajuda a educar o animal, reduz seu estresse e evita problemas de comportamento, como latidos excessivos ou destruição de móveis.
Delimite o acesso a cômodos
Utilize portões de segurança para restringir o acesso a áreas perigosas, como a cozinha durante o preparo de alimentos, ou a quartos de bebês. Essa medida simples previne acidentes e ajuda a ensinar limites ao animal desde o início.
Invista em adestramento básico
Ensinar comandos como "senta", "fica" e "vem" é essencial para a segurança. O treinamento fortalece o vínculo entre o tutor e o cão, além de facilitar o controle do animal em situações diversas, como ao receber visitas ou durante passeios na rua.
Supervisione a interação com crianças
Nunca deixe crianças pequenas sozinhas com um cão, independentemente da raça ou do temperamento. Ensine os pequenos a respeitar o espaço do animal, a não puxar seu rabo ou orelhas e a reconhecer os sinais de que ele quer ficar sozinho.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.