Invasão a casa no Belvedere termina com homem preso, em BH

Um homem de 35 anos foi preso na noite desse domingo (28/12) por invadir uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Outros dois suspeitos envolvidos na ação conseguiram fugir. A ocorrência mobilizou várias equipes da Polícia Militar, com apoio de helicóptero.

Segundo a PM, o acionamento ocorreu por volta de 23h, por informações indicando que um veículo Toyota Corolla preto estava parado em frente a um imóvel na rua Doutor Virgílio Uchôa, com ocupantes em atitude suspeita e possível tentativa de furto.

Com a chegada das viaturas, os suspeitos fugiram, e alguns deles foram vistos entrando na residência. Um cerco policial foi montado, com bloqueio de vias e varredura na região, incluindo o uso da aeronave da corporação.

Durante as buscas, os militares encontraram no interior do imóvel uma mochila com ferramentas utilizadas para arrombamento, como alicate e corta-fio. Máscaras e luvas também foram localizadas em uma residência vizinha, indicando que os suspeitos pularam muros durante a fuga.

Um dos autores foi encontrado escondido no banheiro da casa. Ele informou ser morador do bairro Alto Vera Cruz e declarou que pretendia furtar o imóvel, mas não deu informações sobre os outros envolvidos. As vítimas são três moradores da residência, com idades de 55, 52 e 19 anos. De acordo com a polícia, nada foi levado.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pelo Tribunal do Júri. O veículo foi localizado no aglomerado Morro do Papagaio e removido para um pátio credenciado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem apresentava escoriações leves, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Sul, onde a ocorrência foi registrada. Os outros dois suspeitos não foram localizados.