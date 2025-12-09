Assine
INCÊNDIO CRIMINOSO

Filho coloca fogo na casa do pai com ele dentro e foge no Sul de Minas

Homem foi encontrado pelos bombeiros tentando apagar as chamas sozinho com uma mangueira de jardim; suspeito continua foragido

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/12/2025 08:48 - atualizado em 09/12/2025 08:53

Incêndio em residência mobiliza bombeiros e morador é retirado de risco em Três Corações (MG)
Incêndio em residência mobiliza bombeiros e morador é retirado de risco em Três Corações (MG) crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um filho incendiou de propósito a residência do pai, no Bairro Jardim Verona, em Três Corações (MG), na Região do Sul do estado, nessa segunda-feira (8/12). Os bombeiros foram acionados para combater as chamas e encontraram o proprietário do imóvel tentando apagar o fogo com uma mangueira de jardim.  

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os militares tiveram que pular o muro para acessar a residência em chamas. O homem foi localizado e imediatamente retirado da área de risco devido à intensidade do fogo e ao grande acúmulo de fumaça.

O morador resgatado relatou aos militares que o fogo teria sido provocado intencionalmente por seu filho, que fugiu logo após iniciar o imóvel. A Polícia Militar registrou a ocorrência e iniciou rastreamento para tentar localizar o suspeito, que permanece foragido.

Após vistoria preliminar de estabilidade, o imóvel foi trancado e entregue à responsabilidade do proprietário, que se abrigou temporariamente em outra residência até a emissão do laudo estrutural pela Defesa Civil municipal. A Polícia Civil informou aos bombeiros que a perícia técnica será realizada na manhã desta terça-feira (9/12).

A Polícia Civil e Militar foram procuradas para saber mais informações sobre o suspeito e o que teria motivado o crime. A reportagem aguarda retorno. 

Filho do proprietário teria ateado fogo e fugido; Polícia Militar fez rastreamento
Filho do proprietário teria ateado fogo e fugido; Polícia Militar fez rastreamento Corpo de Bombeiros/Reprodução

Tópicos relacionados:

bombeiros incendio minas-gerais pm policia-civil

