Com cão farejador, polícia apreende 420 kg de cocaína em meio a minério

A Polícia apreendeu cerca de 420 quilos de cocaína escondidos em um caminhão bitrem carregado com minério nessa quarta-feira (3/12). Foi a ação de um cão farejador que levou à descoberta da droga.

O veículo seguia de Corumbá (MS) para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e foi abordado durante uma operação integrada das unidades da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, com apoio das polícias Federal e Penal.

O cão farejador da Polícia Penal, inclusive, foi que identificou que a cocaína estava abaixo da carga de minério de ferro. Um vídeo mostra o animal em ação.

Os agentes encontraram vários tabletes de cocaína, indicando um esquema estruturado para o transporte da carga ilegal.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Uberlândia, junto com o caminhão e todo o material apreendido. A PF dará sequência às investigações.

