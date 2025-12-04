Com cão farejador, polícia apreende 420 kg de cocaína em meio a minério
O cachorro identificou que o material entorpecente estava escondido embaixo da carga de minério em um caminhão bitrem que seguia para Uberlândia
A Polícia apreendeu cerca de 420 quilos de cocaína escondidos em um caminhão bitrem carregado com minério nessa quarta-feira (3/12). Foi a ação de um cão farejador que levou à descoberta da droga.
O veículo seguia de Corumbá (MS) para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e foi abordado durante uma operação integrada das unidades da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, com apoio das polícias Federal e Penal.
O cão farejador da Polícia Penal, inclusive, foi que identificou que a cocaína estava abaixo da carga de minério de ferro. Um vídeo mostra o animal em ação.
Os agentes encontraram vários tabletes de cocaína, indicando um esquema estruturado para o transporte da carga ilegal.
O motorista foi preso em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Uberlândia, junto com o caminhão e todo o material apreendido. A PF dará sequência às investigações.