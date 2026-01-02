Menino é atingido por bala perdida durante virada do ano na Grande BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um menino de 8 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto assistia à queima de fogos durante a virada de ano, no Bairro Parque Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada durante a madrugada dessa quinta-feira (1º/1). O projétil ficou alojado na parte mais externa do crânio do pequeno Miguel. O menino segue internado mas sem risco de complicações.

De acordo com o relato do pai da criança à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Miguel e o irmão estavam na Rua Professor Pinheiro Campos, quando sentiu um objeto batendo em sua cabeça. À TV Alterosa, a irmã da vítima, Liliana Rodrigues de Oliveira, de 28 anos, contou que assim que foi atingido o menino começou a gritar de dor.

Em um primeiro momento, ao verem que muito sangue saia do local da pancada, a família achou que a criança foi atingida por uma pedra ou pedaços de fogos de artifício. Eles levaram o menino até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, onde foi atendido.

“Quando nós nos aproximamos dele, vimos que tinha acontecido alguma coisa. Mas não imaginávamos que fosse um projétil de bala. Achamos que talvez fosse alguma coisa de foguete, ou uma pedra. Que é o mais provável para uma comemoração de Ano Novo”, conta Liliana.

Um exame de imagem, feito na unidade de saúde, constatou que se tratava de um projétil de arma de fogo. Miguel então foi encaminhado até o Hospital Municipal de Contagem onde foi avaliado por um neurologista.

O que aconteceu com a criança?

Após avaliação de um especialista, a família de Miguel foi informada que a criança não precisaria passar por cirurgia. Por estar próxima a perfuração e em uma parte mais superficial do crânio o projétil seria retirado mais facilmente.

Liliana conta que o irmão esteve consciente durante o procedimento e, assim que a bala foi removida, chegou a brincar com a situação. “O Miguel no momento que o médico retirou a bala , ele falou: ‘Ufa, Graças a Deus’. O Miguel agora está super responsivo, brincando, conversando, e doido para vir para a casa”.

Apesar dos ferimentos não terem sido mais graves, a irmã do menino conta que o desfecho poderia ser outro, caso o projétil tivesse atingido outra parte da cabeça da vítima. “Os próprios médicos disseram que ele renasceu ali, porque um pouquinho para o lado e teria sido uma morte instantânea [...] Ele viveu de novo. Foi um milagre de Ano Novo”.

De onde veio a bala?

De acordo com registro da ocorrência, no dia dos fatos ninguém sabia de onde a bala que atingiu Miguel veio. Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do fato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações de TV Alterosa