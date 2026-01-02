Caminhão tomba e espalha óleo em avenida
O veículo estava carregado com 23 litros de óleo, dos quais, 3 mil escorreram para a pista
Um caminhão carregado de óleo tombou em uma avenida em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (2/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para reduzir os danos causados pelo produto, que acabou derramado na pista.
Segundo informado pela corporação, o acidente aconteceu na Avenida Airton Borges da Silva, no distrito Industrial da cidade.
Ao chegarem no local, os militares iniciaram os trabalhos para reduzir os riscos da mancha de cerca de 100 metros de óleo diesel. A empresa responsável pela carga também se mobilizou para controlar o risco de derrapagem.
Os bombeiros acompanharam a retirada da carga, realizaram o controle do trânsito e prestaram apoio para o destombamento da carreta. Não houve feridos.
O caminhão estava carregado com 23 mil litros de óleo. Do total, três mil escorreram pela pista. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.