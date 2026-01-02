Assine
overlay
Início Gerais
RISCO DE DERRAPAGEM

Caminhão tomba e espalha óleo em avenida

O veículo estava carregado com 23 litros de óleo, dos quais, 3 mil escorreram para a pista

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
02/01/2026 17:04 - atualizado em 02/01/2026 17:04

compartilhe

SIGA
x
O veículo estava carregado com 23 mil litros de óleo
O veículo estava carregado com 23 mil litros de óleo crédito: CBMMG

Um caminhão carregado de óleo tombou em uma avenida em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (2/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para reduzir os danos causados pelo produto, que acabou derramado na pista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informado pela corporação, o acidente aconteceu na Avenida Airton Borges da Silva, no distrito Industrial da cidade.

Leia Mais

Ao chegarem no local, os militares iniciaram os trabalhos para reduzir os riscos da mancha de cerca de 100 metros de óleo diesel. A empresa responsável pela carga também se mobilizou para controlar o risco de derrapagem.

Os bombeiros acompanharam a retirada da carga, realizaram o controle do trânsito e prestaram apoio para o destombamento da carreta. Não houve feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caminhão estava carregado com 23 mil litros de óleo. Do total, três mil escorreram pela pista. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.

Tópicos relacionados:

acidente bombeiros carreta oleo uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay