RISCO NA AVENIDA

Vídeo: homem é flagrado queimando fios de cobre em estação do Move em BH

O incêndio foi registrado na Avenida Cristiano Machado, em frente ao Minas Shopping

Ana Luiza Soares
02/01/2026 16:40

A cena de risco foi registrada por motoristas que passaram na região
A cena de risco foi registrada por motoristas que passaram na região crédito: Reprodução

Um homem foi flagrado provocando um incêndio dentro da estação do Move Metropolitano, na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. O episódio aconteceu nessa quinta-feira (1°/1), em frente ao Minas Shopping.

Em imagens registradas por motoristas que trafegavam na região, é possível ver a fumaça preta saindo de dentro da estação, e um buraco onde as chamas aparecem. 

Em um dos registros que circularam nas redes sociais, um motorista questiona o homem na estação, que disse estar apagando o incêndio. Em seguida, no entanto, o mesmo confessa ter sido o responsável pelo fogo. 

 

No vídeo, o homem diz que queimava fios de cobre dentro da estação, que segundo ele, estava abandonada. Ele também afirmou que o fogo estava "controlado".

Procurado pelo Estado de Minas, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais afirmou que não foi acionado para a ocorrência. Também questionada, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte informou que não foi acionada, mas agentes vão até o local verificar a situação. 

