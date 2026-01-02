Vídeo: homem é flagrado queimando fios de cobre em estação do Move em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem foi flagrado provocando um incêndio dentro da estação do Move Metropolitano, na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. O episódio aconteceu nessa quinta-feira (1°/1), em frente ao Minas Shopping.

Em imagens registradas por motoristas que trafegavam na região, é possível ver a fumaça preta saindo de dentro da estação, e um buraco onde as chamas aparecem.

Em um dos registros que circularam nas redes sociais, um motorista questiona o homem na estação, que disse estar apagando o incêndio. Em seguida, no entanto, o mesmo confessa ter sido o responsável pelo fogo.

No vídeo, o homem diz que queimava fios de cobre dentro da estação, que segundo ele, estava abandonada. Ele também afirmou que o fogo estava "controlado".

Procurado pelo Estado de Minas, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais afirmou que não foi acionado para a ocorrência. Também questionada, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte informou que não foi acionada, mas agentes vão até o local verificar a situação.