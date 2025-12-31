MG: colisão com cegonheira mata casal e duas crianças após carro pegar fogo

Um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (31/12) deixou quatro pessoas da mesma família mortas na BR-040, em João Pinheiro (MG), no Noroeste do estado. As vítimas são um casal e duas crianças, que estavam em um automóvel que colidiu de frente com uma carreta cegonheira e, em seguida, pegou fogo.

De acordo com informações iniciais do atendimento, a colisão aconteceu por volta das 2h, na altura do km 125 da rodovia. Depois da batida, o carro incendiou-se rapidamente, e as vítimas não conseguiram sair do veículo, ficando presas às ferragens. Os quatro corpos foram encontrados carbonizados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h30 para atendimento à ocorrência. No local, foi confirmada a colisão frontal entre o automóvel e a combinação de veículos de carga, uma cegonheira, que, a princípio, estaria sem carga no momento do acidente.

Segundo relatos preliminares, a família estaria seguindo viagem em direção ao estado da Bahia, mas as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O condutor da carreta foi socorrido com vida pelos bombeiros e encaminhado por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia. O estado de saúde dele não foi informado até o momento.

Depois da realização da perícia da Polícia Civil e a liberação da cena, bombeiros efetuaram a remoção dos corpos, que foram posteriormente encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Paracatu (MG). Não há informações detalhadas sobre interdições ou tempo de liberação da pista.

