Homem é preso depois de atear fogo em casa com irmãs dentro na Grande BH

Um homem de 37 anos foi preso depois de atear fogo em uma residência com as irmãs dentro nessa quarta-feira (31/12) na Avenida Alterosas, Bairro Ressaca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a ação teria sido motivada pelo estado de embriaguez do suspeito.

O incêndio atingiu duas casas da família. Uma das irmãs estava grávida e precisou fugir desesperada pela rua em busca de ajuda. A outra irmã, Eliana Barbosa, de 31 anos, relatou que o comportamento agressivo do homem já era recorrente. “Já tinha dias que ele ficava na cachaça, gritava e dizia que ia colocar fogo. A gente não acreditou. Ontem ele colocou fogo no barraco dele e as chamas se espalharam para a minha casa”, contou.

Eliana afirmou que estava com a irmã grávida no momento do incêndio. “Quando vi já estava tudo pegando fogo. Ele saiu andando pela rua como se nada tivesse acontecido”, relatou.

De acordo com a PM, o suspeito usou um pano embebido em thinner para iniciar o fogo. Durante a confusão, ele teria empurrado a irmã grávida. Ao tentar defendê-la, Eliana foi enforcada e impedida de sair da casa, enquanto o homem dizia: “Você vai queimar comigo nessa casa”.

O companheiro e o filho de uma das vítimas entraram em luta corporal com o agressor, conseguindo retirar Eliana do imóvel, que já estava em chamas. As vítimas conseguiram sair a tempo, mas dois cães da raça pitbull morreram no incêndio, pois não foi possível resgatá-los. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a Perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local.

Depois do crime, o suspeito fugiu a pé em direção ao Bairro Urca, mas foi localizado após buscas e preso sem resistência. Ele apresentava queimaduras de primeiro grau nas costas e foi encaminhado para uma UPA. À polícia, admitiu ter colocado fogo na casa, alegando que estava muito bêbado, mas negou as agressões.

Sem ter para onde ir, as irmãs estão temporariamente abrigadas na casa de um outro irmão, mas afirmam que terão de deixar o local nos próximos dias. Elas perderam móveis, roupas, documentos, alimentos e objetos pessoais.

Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone (31) 9 9570-6811 ou contribuir via Pix: 31995706811. “Qualquer ajuda é bem-vinda, como cesta básica ou roupas. Perdemos tudo”, afirmou Eliana.