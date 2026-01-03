BH: buscas por homem 'jogado' no Rio Arrudas continuam neste sábado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

As buscas por um homem que foi jogado no Ribeirão Arrudas continuam na manhã deste sábado (3/1), em Belo Horizonte (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, as equipes retomaram os trabalhos nas primeiras horas do dia, e novos detalhes da operação ainda serão divulgados.

O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (2/1), na Avenida do Contorno, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital. Segundo informações preliminares, um homem teria jogado outro dentro do ribeirão em uma briga.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento do desentendimento, abordou o suspeito e o prendeu. A motivação da ocorrência seria uma discussão entre os envolvidos.

Militares do Primeiro Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e iniciar o resgate da vítima, que acabou sendo levada pela correnteza. Durante a noite, duas viaturas foram mobilizadas, mas o homem não foi localizado.

Ainda conforme a corporação, uma equipe percorreu as margens do Ribeirão Arrudas, enquanto outra ficou na região da Marzagânia, em um trecho com pedras no leito do curso d’água. Um helicóptero e um drone também foram utilizados para auxiliar nas buscas.

O incidente ocorreu nas proximidades do Restaurante Popular. As circunstâncias exatas do caso ainda não foram detalhadas pelas autoridades. Usuários do aplicativo Waze relataram trânsito intenso na região, especialmente no trecho da Avenida do Contorno entre a Rua dos Caetés e o Viaduto Nansen Araújo.