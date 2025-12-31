Assine
BH: corpo de homem é encontrado boiando na Lagoa da Pampulha

Funcionários da prefeitura realizavam a limpeza na região, quando encontraram o corpo às margens da lagoa

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
31/12/2025 13:10 - atualizado em 31/12/2025 13:11

Foto ilustrativa da Ilha dos Amores
O corpo foi encontrado próximo à Ilha dos Amores no Parque Ecológico crédito: Reprodução/Google StreetView

O corpo de um homem de 35 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (31/12). O homem ainda não foi identificado e a Polícia Civil (PCMG) vai apurar o caso.

Segundo informações preliminares, funcionários da prefeitura municipal realizavam a limpeza da lagoa, quando encontraram um corpo boiando às margens. Os bombeiros foram acionados para retirá-lo da água. 

Os militares informaram que a vítima estava boiando a 100 metros de distância da Ilha dos Amores, na entrada 2 do Parque Ecológico, na Avenida Otacílio Negrão de Lima. O local também fica em frente à Toca da Raposa.

A corporação também afirmou que, a princípio, o homem não apresentava sinais de violência visíveis. Também foi informado que ele vestia calça jeans, blusa azul e sapatênis marrom.

O corpo foi retirado e a perícia da PC investiga as circunstâncias.

