BH: corpo de homem é encontrado boiando na Lagoa da Pampulha
Funcionários da prefeitura realizavam a limpeza na região, quando encontraram o corpo às margens da lagoa
compartilheSIGA
O corpo de um homem de 35 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (31/12). O homem ainda não foi identificado e a Polícia Civil (PCMG) vai apurar o caso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações preliminares, funcionários da prefeitura municipal realizavam a limpeza da lagoa, quando encontraram um corpo boiando às margens. Os bombeiros foram acionados para retirá-lo da água.
Leia Mais
Os militares informaram que a vítima estava boiando a 100 metros de distância da Ilha dos Amores, na entrada 2 do Parque Ecológico, na Avenida Otacílio Negrão de Lima. O local também fica em frente à Toca da Raposa.
A corporação também afirmou que, a princípio, o homem não apresentava sinais de violência visíveis. Também foi informado que ele vestia calça jeans, blusa azul e sapatênis marrom.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O corpo foi retirado e a perícia da PC investiga as circunstâncias.