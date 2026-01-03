Corpo de ex-prefeito mineiro morto em acidente no Triângulo é sepultado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo do ex-prefeito de União de Minas, Roque Dias Ribeiro, de 72 anos, que morreu num acidente de carro, na tarde dessa sexta-feira (2/1), quando capotou sua Saveiro no quilômetro 350 da MGC-497, no Triângulo Mineiro, foi sepultado, na manhã de hoje, no Cemitério Municipal. A esposa de Roque, de 67 anos, que também estava no veículo, sofreu ferimentos leves.

O velório do político, que comandou a Prefeitura de União de Minas entre 2001 e 2004, foi feito na Câmara Municipal da cidade e teve início às 3h da madrugada deste sábado, de onde saiu o cortejo para o cemitério.

Segundo Boletim de Ocorrência da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o casal estava na Saveiro, que era dirigida por Roque. Ele teria perdido o controle da direção, saído da pista e capotado.

Ainda segundo os patrulheiros, chovia muito no momento do acidente. No entanto, não se sabe os motivos do tombamento.

Segundo o patrulheiro rodoviário, quando a equipe chegou ao local, o ex-prefeito estava caído fora do carro, o que sugere que ele foi arremessado do veículo durante o acidente.

No local havia um homem, que socorreu a mulher do político. Ela foi levada para atendimento médico num hospital de Iturama. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.