BR-381: carro capota próximo a posto da PRF em Sabará, na Grande BH

Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (2/1), na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h, no Bairro Bom Destino, perto da base da corporação, no sentido capital mineira.

Uma mulher conduzia o veículo. Até o momento, não há informações sobre a idade da motorista, nem sobre as causas do capotamento. Imagens que circulam mostram o SUV fora da pista, às margens da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o trânsito flui normalmente no trecho, sem registro de congestionamento. A condutora foi levada para um hospital, não informado, e o estado de saúde não foi divulgado.

