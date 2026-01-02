Assine
overlay
Início Gerais
CAPOTAMENTO

BR-381: carro capota próximo a posto da PRF em Sabará, na Grande BH

Veículo saiu da pista no sentido Belo Horizonte; não há registro de congestionamento

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/01/2026 09:49

compartilhe

SIGA
x
O acidente ocorreu por volta das 9h na BR-381; condutora foi levada para hospital
O acidente ocorreu por volta das 9h na BR-381; condutora foi levada para hospital crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (2/1), na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h, no Bairro Bom Destino, perto da base da corporação, no sentido capital mineira.

Leia Mais

Uma mulher conduzia o veículo. Até o momento, não há informações sobre a idade da motorista, nem sobre as causas do capotamento. Imagens que circulam mostram o SUV fora da pista, às margens da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o trânsito flui normalmente no trecho, sem registro de congestionamento. A condutora foi levada para um hospital, não informado, e o estado de saúde não foi divulgado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 capotamento grande-bh prf sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay