Carro bate de frente com ônibus e motorista morre em MG
Fiat Uno teria invadido a contramão e colidido com coletivo; passageiros não ficaram feridos
Um motorista morreu ao bater o carro de frente com um ônibus na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h30, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.
Segundo os militares do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Ideal. No local, foi necessário realizar o desencarceramento do condutor do Fiat Uno, único ocupante do veículo. Depois da retirada, a morte foi constatado ainda na via.
Segundo relato do motorista do ônibus, o Fiat Uno teria perdido o controle da direção, atravessado a pista, invadido a contramão e colidido frontalmente com o coletivo.
No ônibus estavam nove passageiros, e nenhum deles ficou ferido. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.