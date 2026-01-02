Carro bate de frente com ônibus e motorista morre em MG

Um motorista morreu ao bater o carro de frente com um ônibus na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h30, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo os militares do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Ideal. No local, foi necessário realizar o desencarceramento do condutor do Fiat Uno, único ocupante do veículo. Depois da retirada, a morte foi constatado ainda na via.

Segundo relato do motorista do ônibus, o Fiat Uno teria perdido o controle da direção, atravessado a pista, invadido a contramão e colidido frontalmente com o coletivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No ônibus estavam nove passageiros, e nenhum deles ficou ferido. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.