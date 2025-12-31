MG: idosa morre em batida provocada por motorista sem habilitação

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na MG-133, próximo às cidades de Tabuleiro e Piau, na Zona da Mata mineira. O carro em que as vítimas estavam colidiu com uma árvore às margens da rodovia. O motorista do veículo foi preso em flagrante por estar dirigindo após consumir bebida alcoólica.

De acordo com o registro da ocorrência, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 25. Além de estar inapto a dirigir, o homem de 46 anos, que conduzia o veículo, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2018.

Uma idosa, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu no local. Já outros dois idosos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade de saúde da região.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que registrou 0,07 mg/L de álcool. Ele foi preso em flagrante, mas também encaminhado a um hospital por estar sentindo dores na região do abdômen.

