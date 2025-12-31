Assine
overlay
Início Gerais
IMPRUDÊNCIA

MG: idosa morre em batida provocada por motorista sem habilitação

Veículo bateu em uma árvore que estava às margens da MG-133, na Região da Zona da Mata mineira. Além da idosa, outras duas pessoas ficaram feridas

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
31/12/2025 16:03

compartilhe

SIGA
x
Colisão frontal de um carro em uma árvore
Além de não ter carteira de habilitação, motorista de carro também havia consumido bebidas alcoólicas crédito: Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais / Divulgação

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na MG-133, próximo às cidades de Tabuleiro e Piau, na Zona da Mata mineira. O carro em que as vítimas estavam colidiu com uma árvore às margens da rodovia. O motorista do veículo foi preso em flagrante por estar dirigindo após consumir bebida alcoólica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o registro da ocorrência, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 25. Além de estar inapto a dirigir, o homem de 46 anos, que conduzia o veículo, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2018.

Uma idosa, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu no local. Já outros dois idosos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade de saúde da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista realizou o teste do bafômetro, que registrou 0,07 mg/L de álcool. Ele foi preso em flagrante, mas também encaminhado a um hospital por estar sentindo dores na região do abdômen.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito minas-gerais policia samu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay