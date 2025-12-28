Assine
ESTRADAS PERIGOSAS

Batida frontal mata quatro e deixa um ferido na BR-135

Acidente entre um Fiat Cronos e um Renault Duster ocorreu em Buenópolis, no Norte de Minas, neste domingo (28/12)

28/12/2025 14:09

Acidente bloqueou as pistas da BR-135 momentaneamente, mas o fluxo já segue livre no trecho
Acidente bloqueou as pistas da BR-135 momentaneamente, mas o fluxo já segue livre no trecho crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou quatro mortos e um ferido na BR-135, na altura de Buenópolis (MG), no Norte do estado, na manhã deste domingo (28/12).

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que o acidente foi uma batida frontal que envolveu um Fiat Cronos, que seguia no sentido Belo Horizonte, e um Renault Duster, que estava no sentido Montes Claros (Norte de Minas), no quilômetro 502 da rodovia.

Conforme os registros, as quatro pessoas que estavam no Cronos morreram no local do acidente. Uma equipe da aeronave Arcanjo tentou reanimar uma adolescente, que era passageira, por cerca de 35 minutos, mas ela teve a morte confirmada. 

O motorista do Duster foi encontrado em estado estável e foi levado a um hospital de Bocaiuva.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e idade das vítimas. 

Consultada pela reportagem, a EcoVias 135, concessionária responsável pelo trecho, informou que o trânsito não está bloqueado no trecho. A ocorrência está em andamento.

overflay