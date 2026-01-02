Carro capota e deixa uma pessoa morta na Região Metropolitana de BH
Acidente ocorreu na Rodovia MG-020, no município de Jaboticatubas; outro ocupante do veículo foi levado de helicóptero ao hospital
compartilheSIGA
Uma pessoa morreu em um acidente no km 58 da Rodovia MG-020, no município de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, que veio a óbito ainda no local, estava em um veículo Volkswagen Fox, que capotou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Caminhão tomba e espalha óleo em avenida
- Carro bate de frente com ônibus e motorista morre em MG
- BR-381: carro capota próximo a posto da PRF em Sabará, na Grande BH
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e enviou um helicóptero ao local do acidente, mas encontrou a vítima já sem vida. Outro ocupante do veículo estava consciente e foi levado pela aeronave até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além dos agentes do CBMMG, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local do acidente. As circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas.