Carro capota e deixa uma pessoa morta na Região Metropolitana de BH

Uma pessoa morreu em um acidente no km 58 da Rodovia MG-020, no município de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, que veio a óbito ainda no local, estava em um veículo Volkswagen Fox, que capotou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e enviou um helicóptero ao local do acidente, mas encontrou a vítima já sem vida. Outro ocupante do veículo estava consciente e foi levado pela aeronave até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Além dos agentes do CBMMG, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local do acidente. As circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas.