Ossos humanos são encontrados em pasto no interior de Minas

Vários ossos humanos foram localizados em uma área de pasto em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa terça-feira (6/1), por funcionários de uma construtora. Eles encontraram os ossos no momento que realizavam serviço de instalação de rede pluvial e de esgoto, além da abertura de vias públicas para um futuro loteamento residencial.

A maior parte dos ossos, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, estava dentro de um bueiro aberto, mas sem uso. Os militares também acharam um fêmur humano e um crânio na área de pasto e a alguns metros do bueiro.

Ainda segundo o registro policial, não foram localizados vestígios que possibilitassem a identificação imediata dos restos mortais. Foi constatado apenas que um dos ossos, o fêmur, apresentava implante ortopédico, consistente placa e pinos metálicos.

Após os trabalhos de equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os ossos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba para a realização de exames e identificação.