APROVEITADOR

Homem acha cartão de crédito, faz compras e é preso em Minas

Com o cartão encontrado na rua, o suspeito fez pagamentos em um churrasquinho, em uma padaria e em uma oficina de motos

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
07/01/2026 17:12

Homem acha cartão, faz compras e é preso por menos de R$ 320
crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um homem de 25 anos foi preso na noite dessa terça-feira (6/1) depois de gastar cerca de  R$ 320 no cartão de crédito que encontrou na rua. Ele utilizou o cartão para fazer compras em comércios de Patos de Minas. O cartão havia sido perdido em frente a uma padaria.

A vítima, de 61 anos, percebeu o problema ao receber no celular avisos de compras que não reconhecia. Ao voltar à padaria em que esteve e conferir as imagens das câmeras de segurança, viu que o cartão caiu na calçada e foi recolhido pelo homem, que trabalha como barbeiro na mesma rua.


Com o cartão, o suspeito fez compras que somaram R$ 319: sendo R$ 95 em um churrasquinho, R$ 34 em outra padaria e R$ 190 em uma oficina de motos. Donos dos estabelecimentos confirmaram as compras e ajudaram a identificar o responsável.

O homem foi localizado no local onde trabalha e levado para a delegacia. Depois de negar no início, ele acabou admitindo o uso do cartão ao ver as imagens.

