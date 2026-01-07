Homem acha cartão de crédito, faz compras e é preso em Minas

Um homem de 25 anos foi preso na noite dessa terça-feira (6/1) depois de gastar cerca de R$ 320 no cartão de crédito que encontrou na rua. Ele utilizou o cartão para fazer compras em comércios de Patos de Minas. O cartão havia sido perdido em frente a uma padaria.



A vítima, de 61 anos, percebeu o problema ao receber no celular avisos de compras que não reconhecia. Ao voltar à padaria em que esteve e conferir as imagens das câmeras de segurança, viu que o cartão caiu na calçada e foi recolhido pelo homem, que trabalha como barbeiro na mesma rua.



Com o cartão, o suspeito fez compras que somaram R$ 319: sendo R$ 95 em um churrasquinho, R$ 34 em outra padaria e R$ 190 em uma oficina de motos. Donos dos estabelecimentos confirmaram as compras e ajudaram a identificar o responsável.

O homem foi localizado no local onde trabalha e levado para a delegacia. Depois de negar no início, ele acabou admitindo o uso do cartão ao ver as imagens.