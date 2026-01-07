Assine
CRIME

Integrante de quadrilha especializada em furto de celulares é preso em BH

Quatro integrantes da quadrilha foram identificados e perseguidos, mas três conseguiram fugir

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
07/01/2026 12:36

Quadrilha especializada em furto de celulares é identificada em BH. Três fugiram e um foi preso nesta quarta-feira (7)
Quadrilha especializada em furto de celulares é identificada em BH. Três fugiram e um foi preso nesta quarta-feira (7) crédito: Divulgação/PMMG

Um homem foi preso em flagrante no bairro Planalto, região Norte de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quarta-feira (07/01) pelo crime de receptação de moto furtada e adulteração de placa. Ele foi levando para o 13º Batalhão da Polícia Militar. onde é feito o registro da ocorrência.

Segundo a PM, o suspeito é integrante de uma quadrilha especializada em furto de celulares que atuava na capital. Os criminosos usam motocicletas para subir na calçada e furtavam os aparelhos das vítimas - geralmente idosos, mulheres e adolescentes.   

Na Avenida Portugal, os policiais identificaram quatro suspeitos que foram perseguidos pelas motos patrulha, mas três conseguiram fugir. O integrante preso usava uma motocicleta clonada e com registro de roubo.

Em depoimento, disse aos policiais que a quadrilha faturava em média R$10 mil por semana. 

