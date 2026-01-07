Grande BH: homem é perseguido e morto a tiros, e outro é baleado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 28 anos, foi perseguido e morto a tiros na noite dessa terça-feira (6/1), no Bairro Gávea II, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outro homem, sem relação com o crime, foi baleado.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi vista por moradores tentando entrar em algumas casas enquanto era perseguida por um homem armado. O homem entrou em um imóvel, mas foi baleado, caiu de uma escada na Rua Ipê Amarelo e foi atingido por outros disparos mesmo depois de cair.

Outra arma de fogo foi localizada nas proximidades, possivelmente abandonada por um dos envolvidos. Testemunhas relataram à polícia que outros suspeitos participaram da ação.

De acordo com a PM, a vítima deixou o sistema prisional recentemente. Na casa do homem, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros (mm) com 17 munições.

Durante a ação, um homem de 59 anos, que estava dentro de um carro e não tinha relação com o crime, foi baleado na perna. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, em BH, sem risco de morte.