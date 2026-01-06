Homem com envolvimento no tráfico é morto a tiros na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na Rua Bom Sucesso, no Bairro Pedra Branca, São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (5/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram ao local, depois de serem acionados, a vítima já estava caída no chão, sem vida. O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

Segundo populares, depois de ouvirem disparos, também escutaram um barulho de motocicleta, mas não souberam identificar o veículo nem o ocupante.

Os policiais foram até o endereço da vítima e encontraram o irmão do homem, que relatou que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, mas não soube informar o motivo do crime e se estaria relacionado a alguma dívida.

A perícia registrou vários disparos de revólver calibre 580 nas costas, cabeça e pernas e encontrou seis cápsulas no local. Conforme a PM, o homem tinha diversas ocorrências de tráfico e ameaça.

