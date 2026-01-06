Assine
VIOLÊNCIA NA GRANDE BH

Homem com envolvimento no tráfico é morto a tiros na Grande BH

Vítima foi encontrada morta com disparos na cabeça, costas e pernas. Irmão relatou que o homem tinha envolvimento com o tráfico, além de passagens policiais

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
06/01/2026 06:42

Viatura da PMMG
Polícia ainda não sabe qual a motivação do crime ou quem cometeu o homicídio crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na Rua Bom Sucesso, no Bairro Pedra Branca, São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (5/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram ao local, depois de serem acionados, a vítima já estava caída no chão, sem vida. O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

Segundo populares, depois de ouvirem disparos, também escutaram um barulho de motocicleta, mas não souberam identificar o veículo nem o ocupante.

Os policiais foram até o endereço da vítima e encontraram o irmão do homem, que relatou que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, mas não soube informar o motivo do crime e se estaria relacionado a alguma dívida.

A perícia registrou vários disparos de revólver calibre 580 nas costas, cabeça e pernas e encontrou seis cápsulas no local. Conforme a PM, o homem tinha diversas ocorrências de tráfico e ameaça.

