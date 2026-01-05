Assine
BATEU E SUMIU

Grande BH: motociclista bate em ônibus e desaparece na BR-381

Ônibus pegou fogo depois da colisão em Sabará (MG), na noite desse domingo (4/1); motocicleta ficou sob o veículo e condutor não foi localizado

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/01/2026 08:22 - atualizado em 05/01/2026 08:24

As equipes combateram as chamas e, em seguida, iniciaram buscas pelo motociclista
crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um motociclista desapareceu ao se envolver em um acidente com um ônibus na BR-381, na altura do km 441, em Sabará (MG), na noite desse domingo (4/1). A colisão ocorreu por volta das 23h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, militares do Terceiro Batalhão foram acionados para atender a ocorrência de colisão entre ônibus e motocicleta. Depois do impacto, o ônibus pegou fogo.

As equipes combateram as chamas e, em seguida, iniciaram buscas pelo motociclista. A moto ficou presa sob o ônibus, mas o condutor não foi encontrado no local. Conforme relato dos bombeiros, há indícios de que o motociclista tenha saído do local imediatamente depois da queda.

Ainda segundo os militares, a motocicleta envolvida no acidente possui registro de furto em aberto.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da equipe da Concessionária Nova 381. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 furto grande-bh sabara

