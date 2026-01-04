Cabo da PM morre ao colidir carro com caminhão na BR-381

Um policial militar morreu ao colidir o carro que conduzia com um caminhão na BR-381, em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço. O acidente ocorreu por volta das 22h15 desse sábado (3/1), na altura do km 255, no Bairro Mangueiras.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, as equipes foram acionadas pelo telefone 193 para atendimento de uma ocorrência envolvendo colisão entre automóvel e caminhão, com uma vítima presa às ferragens.

Durante o deslocamento das guarnições, os militares foram informados de que a vítima era um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que conduzia o automóvel no momento da batida. O militar ainda estava com a farda, suspeita que ele estava largando serviço e voltava para casa.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito do policial. Depois da liberação da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo foi retirado das ferragens.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A PMMG foi procurada pela reportagem do Estado de Minas para mais informações e aguarda resposta.