Assine
overlay
Início Gerais
LUTO NA CORPORAÇÃO

Cabo da PM morre ao colidir carro com caminhão na BR-381

O militar ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente, em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/01/2026 12:17

compartilhe

SIGA
x
Cabo da PM estava ainda com a farda, possivelmente estava largando serviço e voltava para casa
Cabo da PM estava ainda com a farda, possivelmente largando serviço e voltando para casa crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um policial militar morreu ao colidir o carro que conduzia com um caminhão na BR-381, em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço. O acidente ocorreu por volta das 22h15 desse sábado (3/1), na altura do km 255, no Bairro Mangueiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, as equipes foram acionadas pelo telefone 193 para atendimento de uma ocorrência envolvendo colisão entre automóvel e caminhão, com uma vítima presa às ferragens.

Leia Mais

 

Durante o deslocamento das guarnições, os militares foram informados de que a vítima era um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que conduzia o automóvel no momento da batida. O militar ainda estava com a farda, suspeita que ele estava largando serviço e voltava para casa.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito do policial. Depois da liberação da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo foi retirado das ferragens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A PMMG foi procurada pela reportagem do Estado de Minas para mais informações e aguarda resposta. 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 colisao coronel-fabriciano minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay