ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente interdita BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo

Caminhão bateu na traseira de um carro. Chovia muito no momento do acidente, o que dificultava a visibilidade. Trânsito está em esquema de pare e siga

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
04/01/2026 11:40

Caminhão bateu na traseira e arrastou carro de passeio
Caminhão bateu na traseira e arrastou carro de passeio crédito: Instagram

Um trecho da BR-381, na altura do quilômetro 378, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado, está parcialmente fechado, devido a um acidente entre um caminhão e um carro, sem vítimas.

Chovia forte no momento do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dificultando a visibilidade. O caminhão bateu na traseira do veículo de passeio, que ficou destruída. 

O tráfego é feito em apenas uma pista, no sistema pare e siga. Equipes responsáveis pelo atendimento foram acionadas para sinalizar o trecho e garantir a segurança dos motoristas.

A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, evitem ultrapassagens e mantenham distância segura entre os veículos, especialmente devido às condições da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas.

