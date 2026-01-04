Acidente interdita BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo
Caminhão bateu na traseira de um carro. Chovia muito no momento do acidente, o que dificultava a visibilidade. Trânsito está em esquema de pare e siga
compartilheSIGA
Um trecho da BR-381, na altura do quilômetro 378, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado, está parcialmente fechado, devido a um acidente entre um caminhão e um carro, sem vítimas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Chovia forte no momento do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dificultando a visibilidade. O caminhão bateu na traseira do veículo de passeio, que ficou destruída.
- Caminhão tomba e espalha óleo em avenida
- Carro bate de frente com ônibus e motorista morre em MG
- MG: bombeiros recuperam corpo de motociclista ejetado durante acidente
O tráfego é feito em apenas uma pista, no sistema pare e siga. Equipes responsáveis pelo atendimento foram acionadas para sinalizar o trecho e garantir a segurança dos motoristas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, evitem ultrapassagens e mantenham distância segura entre os veículos, especialmente devido às condições da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas.