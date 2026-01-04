Acidente interdita BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um trecho da BR-381, na altura do quilômetro 378, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado, está parcialmente fechado, devido a um acidente entre um caminhão e um carro, sem vítimas.

Chovia forte no momento do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dificultando a visibilidade. O caminhão bateu na traseira do veículo de passeio, que ficou destruída.

O tráfego é feito em apenas uma pista, no sistema pare e siga. Equipes responsáveis pelo atendimento foram acionadas para sinalizar o trecho e garantir a segurança dos motoristas.

A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, evitem ultrapassagens e mantenham distância segura entre os veículos, especialmente devido às condições da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas.