SUSTO

Ônibus de viagem com 41 pessoas tomba na BR-381, no Sul de Minas

Dos ocupantes, 39 eram passageiros e dois motoristas. Acidente aconteceu na altura do quilômetro 858, em Pouso Alegre, e deixou um ferido

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
04/01/2026 14:35

Ônibus de viagem tombado na BR-381, em Pouso Alegre
Ônibus de viagem com 39 passageiros e dois motoristas sai do estado da Bahia com destino a São Paulo crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais / Divulgação

Um ônibus de viagem com 41 pessoas a bordo tombou na BR-381 próximo a Pouso Alegre, no Sul de Minas, na noite desse sábado (3/1). O acidente aconteceu no quilômetro 858. O veículo transportava 39 passageiros e dois motoristas. Uma pessoa ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, os militares encontraram parte dos passageiros do lado de fora do veículo. A guarnição entrou dentro do ônibus tombado e ajudou os demais ocupantes que ainda não haviam conseguido sair.

Ao verificarem que não havia outras vítimas retidas no veículo, os militares fizeram uma triagem e constataram que apenas um dos motoristas, de 32 anos, havia se ferido. O homem se queixava de dores nos membros inferiores e na próximo ao pescoço.

O homem foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Segundo relatos, o ônibus saiu do estado da Bahia e seguia com destino a São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e ficou responsável pela segurança e controle do local. Já a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da pista, prestou apoio às equipes dos bombeiros.

acidente-de-transito br-381 corpo-de-bombeiros minas-gerais prf

