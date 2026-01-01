Homem invade loja e experimenta perfumes antes de escolher qual furtar

Um homem invadiu e furtou uma loja de perfumes na madrugada desta quarta-feira (31/12), em Nepomuceno, no Campo das Vertentes. Imagens de uma câmera de segurança registraram o criminoso borrifando e cheirando frascos de perfumes antes de escolher qual iria furtar.

O crime aconteceu por volta de 1h10 da madrugada. As imagens mostram o homem vestido com uma blusa rosa e o que parecia ser um chapéu, que lhe cobre parte do rosto.

O criminoso abaixa-se e abre gavetas nas prateleiras inferiores da loja. Na sequência, ele vai para uma prateleira próxima à porta, pega um frasco de perfume, borrifa num dos pulsos e espera alguns segundos para sentir a fragrância.

Depois, o homem coloca outros objetos em uma sacola, incluindo um notebook, e sai da loja. Até a publicação desta matéria, o suspeito não foi identificado nem preso pela Polícia.

Com informações de TV Alterosa Sul de Minas