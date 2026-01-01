Assine
HOMICÍDIO

Homem mata amigo a facadas em confraternização

As causas da discussão que levou ao crime ainda são desconhecidas.Polícia procura o suspeito que fugiu

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/01/2026 15:34

O crime paralisou a pequena cidade de Lagoa Formosa. Só se fala nisso
O crime paralisou a pequena cidade de Lagoa Formosa. Só se fala nisso

Um homem de 35 anos foi assassinado, a facadas, na madrugada desta quinta-feira (1º/1), em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. O crime ocorreu durante uma festa de confraternização na casa de um amigo da vítima.

O crime ocorreu na rua Glicério Gonçalves Martins, Bairro Cidade Nova e o suspeito de autoria do crime seria um morador da residência onde a vítima estava.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a vítima participava de uma festa de confraternização na residência do suspeito, que tem entre 35 e 40 anos.

Num determinado momento, ele e o seu agressor estavam bebendo juntos, quando iniciaram uma discussão.

O morador teria ido até a sozinha, apanhado uma faca e golpeado a vítima diversas vezes, fugindo em seguida. A vítima ficou caída no chão.

A Polícia Militar foi chamada e está à procura do morador. Sabe-se que ele é natural da Bahia. A perícia compareceu ao local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal.

