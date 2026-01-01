Homem mata amigo a facadas em confraternização
As causas da discussão que levou ao crime ainda são desconhecidas.Polícia procura o suspeito que fugiu
compartilheSIGA
Um homem de 35 anos foi assassinado, a facadas, na madrugada desta quinta-feira (1º/1), em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. O crime ocorreu durante uma festa de confraternização na casa de um amigo da vítima.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O crime ocorreu na rua Glicério Gonçalves Martins, Bairro Cidade Nova e o suspeito de autoria do crime seria um morador da residência onde a vítima estava.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a vítima participava de uma festa de confraternização na residência do suspeito, que tem entre 35 e 40 anos.
Num determinado momento, ele e o seu agressor estavam bebendo juntos, quando iniciaram uma discussão.
- Feminicídio: homem mata a companheira na frente da filha de cinco anos
- Homem tentar salvar a irmã e é morto pelo cunhado no interior de Minas
- PM prende dupla suspeita de assassinar homem em Governador Valadares
O morador teria ido até a sozinha, apanhado uma faca e golpeado a vítima diversas vezes, fugindo em seguida. A vítima ficou caída no chão.
A Polícia Militar foi chamada e está à procura do morador. Sabe-se que ele é natural da Bahia. A perícia compareceu ao local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia